Plenković iskritizirao Milanovićev skup ispred MORH-a: Njegov cirkus je čisto nepoštovanje hrvatske vojske

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u ponedjeljak je imala sjednicu Predsjedništva stranke, nakon nje, premijer Andrej Plenković obratio se novinarima te uputio oštre kritike predsjedniku Zoranu Milanoviću, ističući kako je “vrijeme za novog predsjednika” zbog, kako je naveo, "kaosa i državnih udara" koje Milanović navodno potiče. Plenković je također izrazio čuđenje zbog izostanka Odbora za obranu na Milanovićevoj sjednici, ocijenivši taj potez "krajnje bizarnim."

Plenković je izjavio da je Kundid tri puta bio zatečen na Pantovčaku bez odobrenja, što smatra "nečuvenim" ponašanjem na koje bi hrvatska javnost trebala reagirati. “Ne jednom, nego triput. I onda da cirkus bude veći prostire samome sebi crveni tepih pri navodnim konzultacijama s tim istim načelnikom glavnog stožera i ostalim najvišim časnicima hrvatske vojske na neke vojne teme u stožeru, u zgradi ministarstva obrane. Potpuni cirkus, nepoštovanje vojske, časnika, časnica, vojnikinja, vojnika," kazao je.

Plenković je rekao da će Odbor za obranu glasati kada predsjednik Sabora to odluči, i to "kada nauče koliko je 2 plus 2, nije lako to, to je velika jednadžba''. Premijer je pozvao časnike da iznesu istinu te naglasio kako hrvatska Vlada želi poslati vojnike u Njemačku, što je Milanović kritizirao. Plenković smatra da bi hrvatska javnost trebala reagirati na takva ponašanja i prozvati Milanovića. “Vrijeme je da Milanovića narod kazni na izborima zbog ovog dezavuiranja demokracije. Mi ćemo na vrijeme raspisati predsjedničke izbore” istaknuo je Plenković.

Dodao je da Milanovićevi suradnici provode "spin-proizvode" u medijima kako bi prikrili stvarne događaje, no naglasio je da “ima nas koji znamo istinu”. Izjavio je kako hrvatska Vlada još uvijek čeka odgovor od ukrajinskih vlasti u vezi s padom drona u Zagrebu. Plenković je istaknuo da do sada nije zaprimljena nikakva konkretna informacija o tome je li incident bio slučajan ili namjeran. "Mi smo pitali ukrajinsku državu što se dogodilo, ali još nemamo informaciju koja bi potvrdila je li riječ o grešci ili namjeri," izjavio je Plenković, komentirajući situaciju i dodajući kako nema dodatnih informacija koje bi potvrdile spekulacije o incidentu.

