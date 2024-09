VIDEO Puljak: Liberalna politička scena je razvodnjena i radit ćemo na tome da se okrupni

Ivica Puljak, splitski gradonačelnik i ponovno izabrani predsjednik stranke Centar, gost je današnje emisije Večernji TV-a. O aktualnostima na burnoj političkoj sceni, kao i nadolazećim predsjedničkim izborima za koje stranka još nije odabrala svog kandidata, ili pak podržala nekog drugog, razgovarao je s Petrom Maretić Žonjom.

Izabrani ste ponovno za šefa stranke. Bili ste jedini kandidat. Kazali ste da je Centar najjača liberalna stranka, na čemu to temeljite?

Imamo dobre argumente - imamo dva saborska zastupnika, gradonačelnika drugog najvećeg grada. Kad usporedite s ostalima, onda zaključite da smo mi najjači. To nam je drago, ali nam nije drago što liberalna scena u centru toliko razvodnjena i radit ćemo da se ona okrupni, te da se ideje centra šire prema društvu. Razgovarat ćemo sa svim strankama i akterima koji dijele naše zajedničke ideje i kojima je stalo do liberalne demokracije. To se ne odnosi na HSLS s obzirom da su oni u koaliciji s HDZ-om, a mi mislimo da je to jedna od najvećih problema Hrvatske, mislimo da ne oni ne promoviraju progresivne ideje. To je Fokus i neki pojedinci.

Najveći problem je strah od djelovanja koji je stvarao HDZ. On je vladao represivnim aparatom, oni su na ključne pozicije stavili članove HDZ-a - nama je glavni inspektor aktivni član. Na taj način ljude drže društvo u pokornosti i strahu jer imate cijeli niz ljudi koji bi se htjeli aktivirati, ali se boje za svoju egzistenciju i tvrtke.

Hoćete li imati svog kandidata za predsjedničke izbore?

Imali smo izbore i novo Predsjedništvo će ovaj tjedan odlučiti na koji način ćemo izaći na izbore. To ćemo i podijeliti s javnosti.

Jeste skloni potpori Milanoviću?

Vidjet ćemo, ja svoje mišljenje imam i to ću podijeliti sa svojim kolegama u stranci, a tko će biti, vidjet ćemo.

Nakon predsjedničkih, u svibnju iduće godine idu lokalni izbori. Mislite li da ste zaslužili drugi mandat?

Mislim da jesam jer smo u Splitu napravili velike stvari i riješili probleme koji su postojali desetljećima. Primjerice, riješili smo problem vrtića - ove godine smo upisali su djecu iznad tri godine u vrtiće i svu djecu u jaslice čija su oba roditelja zaposlena. Sada gradimo dva velika vrtića i ići će i gradnja tri mala. Onda ćemo ići i u poboljšanje standarda. Isto tako smo i napravili projekte rekonstrukcije škola kako bi sva djeca bila u jednoj smjeni i to ćemo dovršiti u iduće tri godine. Osim toga, riješit ćemo i problem parkiranja - sagradili smo dvije prve podzemne garaže otkad je Hrvatska slobodna, a počeli smo i gradnju još nekoliko garaža. Ta brojka će doći do 30 novih garaža - aute spuštamo ispod ceste, a prostor iznad toga ispunjavamo zelenilom. Za idući mandat ostaju dva velika problema - infrastruktura i gradnja cesta za koje nam trebaju promjene zakona, a to će se i dogoditi u skorije vrijeme.

Imate zanimljiv model po uzoru na Barcelonu koji želite napraviti u Splitu. Ideja je da Split iznajmljuje stanove koji su u privatnom vlasništvu jer dio privatnika to ne želi iz nekakvih strahova.

Tako je, problem priuštivog stanovanja je veliki problem za Split i on će se rješavati na tri načina. Prvo treba izgraditi stanove za najam, a druga ideja je da se promjenom urbanističkih politika omogući da privatnici prilikom gradnje mogu dograditi te zgrade za par katova, a treća ideja je da se prazne stanove stavi na tržište. Jedan od razloga za to je strah, ali mi ćemo po uzoru na Barcelonu predložiti da oni koji to žele mi možemo iznajmiti taj stan. Mi bismo ga plaćali, a onda ćemo se pobrinuti da bude iznajmljen po priuštivoj cijeni, na recimo rok 5 godina. Nakon toga ako vlasnik stana želi stan nazad, mi ga vraćamo uredno, a svi ti strahovi i rizici preuzeli bismo mi. Po našoj procjeni, takvih je 15.000 stanova u gradu.

Foto: Večernji TV

Bili bi to dovelo do pojeftinjenja cijena stanova u Splitu? Ako uopće nađete stan u koji možete useliti.

Upravo tako, veći problem je što uopće ni nema takvih stanova. Mi bismo prvo riješili problem da takvih stanove bude kako bi se mladi čovjek mogao osamostaliti. Hrvatska je na dnu Europe po tome kad se ljudi osamostale, oko 34. godine života. Ne mogu se osamostaliti kad ne mogu naći nekretninu. Ovako bi oni barem na pet godina dobili stabilan najam, a vjerojatno bi onda i cijena takvih najmova bila pristojnija.

Kakav je vaš stav oko poreza na nekretnine?

On je vrlo jednostavan - prije nego što se ljudima nametnu novi porezi, Hrvatsku treba promijeniti da mi političari pokažemo da nam je stalo do promjena. Jedna od promjena bi bila da se od 556 općina i gradova neki spoje i ujedine u veće cjeline kako bi mogli rješavati neke probleme. Primjerice, nama je u Splitu ograničen prostor na kojima možemo graditi stanove, ali okolica ima puno prostora. Kad bismo se ujedinili s Dugopoljem, Trogirom i drugima, mi bismo zajednički mogli planirati budućnost. Neće oni izgubiti svoj identitet svojih gradova i općina. Kad bismo to napravili i rekli da smo spremni, onda možemo tražiti smanjenje poreza na plaće, a podizanje nekih drugih poreza, ali na način da se ukupno opterećenje smanji. Po mom iskustvu, ljudi nisu protiv poreza, ali žele vidjeti na što je to otišlo.

POVEZANI ČLANCI:

Druga stvar koju treba napraviti je srediti podatke jer su oni vrlo neuredni, ne znam može li se ovakav porez uvesti. Podaci o vlasništvu i vrijednosti nekretnina su vrlo neuredni, bojim se da nametanje ovakvog poreza prije uređivanja sustava može izazvati nepravde nego što će to riješiti.

Ako taj zakon prođe, jedna od ideja je da se porez na kuće za odmor poveća na 10 eura po kvadratu. Vi taj porez u Splitu plaćate 2 eura. Mislite li onda i vi povećavati na maksimum, iako niste dosad, kada je maksimalan iznos 5 eura?

Mi smo uvijek pažljivi što naplaćujemo našim građanima. Prvo ćemo vidjeti kako izgleda konačna verzija poreza, a onda ćemo donijeti odluke i ići u pravcu kao i uvijek da to ide minimalno, onoliko koliko treba kako bi se ostvarili neki projekti i novci iskoristili na najbolji način. Taj porez treba iskoristiti za rješavanje priuštivog stanovanja.

Hajduk je u fokusu zadnjih tjedana. Podržavate li i dalje kao grad apsolutni model upravljanja?

Podržavamo, politika treba ostati van Hajduka. Mi kao grad podržavamo Hajduk u gradnji infrastrukture, ali se nećemo miješati u upravljanje. Model je dobar, na kraju krajeva Hajduk je danas puno zdraviji nego što je bio prije desetak godina kada je model bio uveden. Ovo što se sada događa su uobičajeni problemi u koje se mi zaista ne miješamo, a sve ostale stvari vezane uz poslovanje Hajduka komentiramo na Skupštini gdje je to i mjesto. Kad i dođe do problema, dajemo priliku demokraciji da djeluje.

Kako gledate na ideju HSLS-a Split koji je pozvao da se raspiše lokalni referendum o Hajduku i načinu upravljanja?

Mislim da je ovaj model dobar, treba pustiti demokratskom modelu da neke stvari po potrebi korigira, ali to će odraditi ona sama.