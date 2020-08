Uz Učku, u još dva tunela probit će se druga cijev

Europska komisija odobrila je Hrvatskoj da produlji koncesiju Bina-Istri na Istarskom ipsilonu do 2039. To je produljenje koncesije nužno kako bi se realizirale preostale investicije na toj autocesti vrijedne gotovo 200 milijuna eura. Koncesija će se time produljiti za dodatnih pet godina. A najveći iznos od tih 197 milijuna eura dodatnih ulaganja u Ipsilon odnosi se na drugu cijev tunela Učka. Zeleno svjetlo EK za produljenje koncesije Bina-Istri bilo je očekivano. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture još je u lipnju ove godine nakon postupka prednotifikacije službeno obavijestilo Komisiju o namjeri produljenja ugovora o koncesiji kako bi se omogućilo financiranja nastavka realizacije potfaze 2B2-1 koja se sastoji se od gradnje drugoga kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka u dužini od osam kilometara te druge cijevi tunela duge 5,6 kilometara.

Usklađivanje s Direktivom EU

- Ugovor će se produljiti do 2039. iako smatramo da će se krediti vratiti nešto prije te ta investicija otplatiti do 2037., a nakon toga će sve postati vlasništvo RH, cijeli Istarski ipsilon, uključujući dvije cijevi tunela Učka - kazao je jučer ministar Oleg Butković i najavio da će puni profil Istarskog ipsilona do tunela Učka, koji se trenutačno gradi, biti gotov do početka turističke sezone 2021. te da bi druga cijev tunela Učka i puni profil autoceste trebali biti gotovi do kraja 2023., odnosno do početka 2024. A gradnja druge cijevi tunela Učka nužna je i kako bi se taj tunel uskladio s Direktivom 2004-54-EC o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele duže od 500 metara na transeuropskoj mreži. Hrvatska je lani od EK dobila opomenu zbog neusklađenosti svojih tunela s tom direktivom, a riječ je o ukupno 34 tunela. Za njihovo usklađivanje s europskim sigurnosnim propisima potrebno je uložiti oko dvije milijarde kuna. Plan je za ta ulaganja izrađen, a i realizacija je već počela. Najveći se dio tog novca odnosi upravo na drugu cijev Učke. A taj tunel nije usklađen s Direktivom po dvjema točkama. Jedna se odnosi na putove za evakuaciju i izlaze u slučaju opasnosti. No gradnjom druge cijevi osigurat će se evakuacijski putovi.

A dok se ona ne sagradi, provode se kompenzacijske mjere pa je tako u tunelu, među ostalim, osigurano stalno dežurstvo četvorice profesionalnih vatrogasca. Učka nije usklađena ni što se tiče točke Direktive koja se odnosi na odvodnju. A usklađenost i s tom točkom bit će moguća nakon što se sagradi druga cijev, čime će se stvoriti uvjeti da se može rekonstruirati sustav odvodnje u sadašnjoj tunelskoj cijevi. Naime, da bi se to moglo izvesti, postojeća tunelska cijev morala bi se zatvoriti za promet, koji bi se odvijao drugom cijevi. I na tu se neusklađenost odnose kompenzacijske mjere koje su iste kao i za putove za zbjeg i izlaze u slučaju opasnosti.

Procjena je da bi se u obnovu sustava odvodnje trebalo uložiti 30 milijuna kuna. Hrvatska je s koncesionarom Bina-Istra već potpisala memorandum o gradnji druge cijevi, za što su već izdane lokacijske i građevinske dozvole. I na autocesti Zagreb - Macelj potrebno je sagraditi druge cijevi u dva tunela kako bi se oni uskladili s navedenom direktivom, a riječ je o tunelima Brezovica i Sveta Tri Kralja. Tunel Brezovica također je neusklađen prema točki Direktive koja se odnosi na putove za evakuaciju i izlaze u slučaju opasnosti, a i u njemu se provode kompenzacijske mjere, ugradnja alarmnog ozvučenja, a dodatne količine vode za gašenje požara osigurane su najmom vatrogasne cisterne od JVP-a Krapina.

Dodatne koncesije i s AZM-om

Tunel Sveta Tri Kralja trebao bi imati drugu cijev kako bi bio usklađen s točkama koje se odnose na gustoću prometa i prozračivanje. I u tom tunelu provode se kompenzacijske mjere koje se odnose na ugradnju dodatnih prometnih znakova za evakuaciju i koje, sukladno postojećem ventilacijskom sustavu i količini prometa, zadovoljavaju do 2022. Nakon toga potrebno je sagraditi drugu cijev. Tunel Brezovica dug je 590 metara, a Sveta Tri Kralja 1740 metara pa je za gradnju druge cijevi u njima potrebno oko 500 milijuna kuna. A i za to je potreban dogovor RH s koncesionarom, tvrtkom Autocesta Zagreb - Macelj (AZM). Memorandum o pripremi tih projekta potpisan je s koncesionarim i na toj autocesti, a zbog toga će se ići na produljenje koncesija s AZM-om, koja trenutačno vrijedi do 2032.