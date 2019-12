Ovo su najveći projekti prometne infrastrukture koji počinju u 2020. godini

Ulaganja u hrvatsku prometnu infrastrukturu premašuju 20 milijardi kuna. A većina tih projekata sufinancira se iz fondova EU. Pelješki se most gradi punom parom, izvođači radova na pristupnim cestama napokon su uvedeni u posao krajem 2019. Na Istarskom ipsilonu zahuktali su se radovi na dovršetku 2B1 faze – dionica Pazin – tunel Učka, duge 28 kilometara. Krajem 2019. otvorena je i prva nova pruga u Hrvatskoj nakon 52 godine Gradec – Sveti Ivan Žabno, a pušteno je u promet i prvih 20 kilometara dvokolosiječne pruge od Vrbovca do Križevaca. A to su samo neki od projekata koji su obilježili 2019. No u 2020. počinje realizacija novih velikih projekata, vrijednih i po nekoliko milijardi kuna. Izdvojili smo samo neke od njih.

Mediteranski koridor

Prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u ljeto 2020. trebali bi početi radovi na probijanju druge cijevi tunela Učka i gradnji dionice Učka – Matulji, duge 11 kilometra. Ukupna je vrijednost te investicije 1,5 milijardi kuna. U ljeto 2020. trebalo bi pak biti pušteno u promet prvih 12 kilometara punog profila autoceste na dionici Pazin – Učka na kojoj se trenutačno izvode radovi.

No najveći će projekti u 2020. početi na željezničkim prugama. Na hrvatskom dijelu mediteranskog koridora već se obnavlja i gradi drugi kolosijek na dionici Dugo – Selo Križevci, a ti su radovi vrijedni 1,5 milijardi kuna. A u 2020. počinju isti takvi radovi na dionici Križevci – državna granica, vrijedni 2,1 milijardu kuna. HŽ Infrastruktura potkraj 2019. donijela je odluku o izvođaču radova na toj dionici. A potkraj 2019. dodijeljena su bespovratna sredstva i za rekonstrukciju postojećeg i gradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac. A taj je projekt vrijedan čak 2,7 milijardi kuna. Natječaj za izvođače radova bit će uskoro raspisan, radovi na toj dionici pruge prema Rijeci mogli bi početi do kraja godine.

U 2020. bit će pušten u promet most Svilaj na koridoru Vc, a na tom koridoru počinju i radovi na poddionici Beli Manastir – most Halasica i dionici granica Mađarske – Beli Manastir. Procijenjena vrijednost radova gradnje i opremanja tih 22,5 kilometra iznosi 107 milijuna eura odnosno oko 800 milijuna kuna.

Vukelićev most

U prvoj polovici 2020. počinje i gradnja brze ceste Vukmanički Cerovac – Mostanje, to je projekt vrijedan 168 milijuna kuna, a njegovom realizacijom napokon će dobiti smisao most poznat pod imenom Vukelićev most, koji već godinama vodi – nikamo. Na Podravskom ipsilonu u 2020. počet će gradnja dionice Farkaševac – Bjelovar, a vrijednost je te investicije 380,2 milijuna kuna.

Radovi bi u 2020. napokon trebali početi i na gradnji državne ceste DC403, čvor Škurinje – luka Rijeka. Ukupna je vrijednost tog projekta 520 milijuna kuna, a zbog brojnih objekata, riječ je o najskupljoj cesti u Hrvatskoj dugoj svega tri kilometra. U Ministarstvu navode da je, među ostalim, u posljednje tri godine pokrenut i investicijski ciklus ulaganja u otočne priobalne luke vrijedan 700 milijuna kuna. Tako je tijekom 2020. planiran nastavak ulaganja u taj projekt, i to u iznosu većem od 453,8 milijuna kuna.