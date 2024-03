Ustavni sud potvrdio za Večernji: Izjasnit ćemo se o Milanovićevoj kandidaturi za premijera

Nakon što je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović objavio na Facebooku da će ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske dati nakon parlamentarnih izbora, na kojima će se natjecati kao nestranački kandidat na listi SDP-a, oglasio se i Ustavni sud.

"Izjasnit ćemo se u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu", kaže predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović za Večernji list.

Podsjetimo, Milanović je u petak na Facebooku napisao da će ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske dati nakon parlamentarnih izbora te da je uvjeren u pobjedu. "Odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine. Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske", napisao je Milanović na Facebook stranici. "Do preuzimanja nove dužnosti, nastavljam obnašati svoju dužnost predsjednika Republike Hrvatske u skladu sa svojim ustavnim obvezama i dužnostima", dodao je.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić izjavila je u petak da predsjedniku Milanoviću još danas Ustavni sud treba reći da se može kandidirati za premijera isključivo ako prethodno da ostavku sa sadašnje pozicije. Barić je za Hinu rekla da Milanović ne bi smio izaći na parlamentarne izbore dok je na mjestu predsjednika RH, no, dodaje, ne postoji nikakva procedura oko toga jer "nikada nikome nije palo na pamet tako nešto nečuveno napraviti".

"Ovo je stvarno strašno, to se naprosto tako ne radi. Apsolutno nema nikakvog propisanog postupka i u ovom trenutku jedino mu Ustavni sud treba reći da se ne može kandidirati na izborima dok obnaša ovu funkciju", istaknula je ustavna stručnjakinja Barić.

Po njezinim riječima, to je toliko izvan svake pameti i potpuno nečuveno i nezamislivo, kao kad Šveđani nisu imali propisano da se u javnom parku ne grade kuće jer se to u Švedskoj zna. "To je toliko jasno da nigdje nije ni propisan postupak. Kad netko ide toliko izvan svega, onda je ostao jedini Ustavni sud koji treba reći, i to još danas, da se može kandidirati isključivo ako bi dao ostavku", dodala je Barić.

Ranije danas predsjednik Republike Milanović raspisao je parlamentarne izbore za srijedu, 17. travnja. Nešto kasnije na konferenciji za novinare predsjednika SDP-a Peđe Grbina predsjednik Republike Milanović najavio je da će biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade na parlamentarnim izborima te će biti nositelj liste u 1. izbornoj jedinici.