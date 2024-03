Plenković: Maske su pale, HDZ ima novi motiv za pobjedu

Ako je planirao šokirati i političare i građane, uspio je. I to dva puta u jednom danu, prvo s datumom izbora, a onda i kandidaturom za SDP-ova premijera. Za političku analitičarku Ankicu Mamić vijest da Zoran Milanović izlazi na izbore ispred SDP-a potpuno je neočekivana. Slijedi, veli, bitka svih bitaka.

– On je čitav svoj mandat nastojao, ili barem je takva bila javna percepcija, ostati u okviru ustavnih ovlasti, često nije kritizirao HDZ kad je mogao. Za mene je ovo veliko iznenađenje. Time se samo potvrđuje da Peđa Grbin nije pravi lider. Ovo je potpuni "game changer"! U konačnici ovo je jedna vrsta izvanrednog stanja, nismo još imali predsjedika koji će dati ostavku, potpuno je neočekivana situacija – kazala je A. Mamić na Večernji TV. Analitičar Tonči Tadić smatra da će sad nakon Milanovićeva svrstavanja uslijediti žestoka homogenizacija oko HDZ-a.

Otvorenja pitanja

– Sad se vidi da je Peđa Grbin bio virtualni oporbeni lider. Hoće li biti reakcije Ustavnog suda zbog ove dosad neviđene situacije? – pitao je Tadić i dodao da se Milanović vezao lancem uz SDP. Najnovija događaja izazvat će, smatra, polarizaciju na političkoj sceni. – Vječno će nas kopkati pitanje što je doista isprovociralo predsjednika za ovaj korak – kazao je Tadić.

Hrvatska bi, istaknula je Mamić, u slučaju Milanovićeve ostanke trebala dobiti v. d. predsjednika koji je nužan za provođenje izbora. – To je predsjednik Sabora, pa očekujemo da će Jandroković u najkraćem roku prisegnuti. Za opoziciju je to dobro jer je predsjednik svoju funkciju, ugled i rejting stavio u funkciju smjene HDZ-a. Puno lakše ga je vidjeti u ulozi lidera nego Peđu Grbina. S druge strane, omogućio je HDZ-u da njihov predsjednik Sabora daje mandat relativnom pobjedniku izbora. Možemo reći da je tako olakšao posao HDZ-u. Ovo je kopernikanski obrat – ističe Mamić koja smatra da je ovime budući predsjednički kandidat HDZ-a dobio vjetar u leđa.

No, Milanović je danas poručio da će tek nakon "izborne pobjede u koju je siguran", odstupiti sa svoje dužnosti predsjednika. Do preuzimanja nove dužnosti, nastavlja, kaže, obnašati svoju dužnost u skladu sa svojim ustavnim obvezama i dužnostima. To pak otvara niz novih pitanja. Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo nisu danas željeli komentirati najavu predsjednika Milanovića da će se kandidirati na SDP-ovoj listi. - Ovo je tektonski poremećaj. Potpuno miješanje karata. Milanović je ovim pokazao koliko mu je stalo do smjene HDZ-a. Pokazao je da je spreman na osobni rizik. Osobno nisam toliko iznenađen potezom, osim da ide sa SDP-om, a ne sa svojom listom – kazao je politički analitičar Dragan Bagić koji je više puta u komentarima za Večernji list tvrdio da jedino Milanovićeva kandidatura može "promiješati karte".

Milanović je parlamentarne izbore sazvao je za 17. travnja, u srijedu. To je tek drugi put od osamostaljena Hrvatske da se parlamentarni izbori ne održavaju u nedjelju. U HDZ-u ponavljaju da njima svaki datum odgovara, pa i srijeda.

– Nama su svi datumi prihvatljivi, sve nam je dobro, HDZ i partneri su spremni za demokratski test pred hrvatskim narodom i biračima s obzirom na postignuća. Malo je neobično što je sredina tjedna, ali je u okviru zakona. Veselimo se kampanji i idemo po novo povjerenje hrvatskih građana – komentirao je u Osijeku premijer Andrej Plenković datum izbora. Na upit hoće li sredina tjedna utjecati na veću izlaznost birača, odgovorio je kako neće špekulirati što se iza toga krije. No, hoće li gospodarstvo trpjeti štetu jer će izborni dan biti neradni, pitanje je, smatra, za predsjednika Milanovića.

– Poslodavci će voditi računa o tome da im je poklonio još jedan neradni dan – dodao je. Kazao je da će kampanja biti afirmativna i konstruktivna. – Mi smo za izbore potpuno spremni. Ljudi nas dovoljno poznaju, a u programu ćemo predstaviti neke nove ideje, ciljeve i ambicije. Ono što smo obećali 2016. i 2020. u najvećoj smo mjeri ispunili, a neke stvari i puno ranije. Mi smo s rastom BDP-a od 2,8 posto u prošloj godini već danas na 75 posto razvijenosti EU, što znači da smo to postigli šest godina ranije nego što je bila ambicija. Bit ćemo takvi kakvi jesmo, ali ako nas politički napadnu, branit ćemo se, nekada i tvrđom retorikom. Imali smo prekrasnu predstavu oporbe u prošlom mandatu, ali je to njima na račun, ljudi to sve vide – rekao je Plenković. Glas za Domovinski pokret, naročito u IV. izbornoj jedinici, glas je za SDP, rekao je. Kad je objavljena vijest o Milanovićevoj kandidaturi, rekao je da su "maske pale". Nazvao je to paničnim potezom koji će HDZ-u biti dodatna motivacija za pobjedu.

Analitičar Bagić kaže da je osobno iznenađen tako ranim datumom izbora. – Raniji izbori više odgovaraju HDZ-u s obzirom na to da je HDZ za njih spremniji. Dakle, Milanović nije pogodovao opoziciji. Vjerujem da se predsjednik odlučio za tako rani datum izbora vođen temama koje su njemu važne. To je pitanje isporuke Rafalea, za koje vjerojatno ne želi da budu iskorišteni u predizbornoj kampanji HDZ-a. Tu je pitanje imenovanja šefa SOA-e, koje će moći rješavati s izbornim pobjednikom. Predsjednik se ovim potezom još jednom nametnuo kao subjekt i ključni akter političkih zbivanja. Takav pristup obnašanju dužnosti nismo imali od Stjepana Mesića – kazao je za Vačernji list Bagić. A. Mamić podsjeća da su izbori na radni dan, u ponedjeljak, održani i kad je došlo do smjene HDZ-a 3. siječnja 2000. – Možda predsjednik s karakterom šalje poruku HDZ-u. Sigurno nije dobro da je još jedan neradni dan, ali mislim da će to dignuti izlaznost a presjednik ispravno misli da to odgovara stankama lijevo od centra – napomenula je Mamić koja vjeruje da je HDZ jedini spreman za tako rane izbore. Već sad legitimno koristi državni protokol kako bi ministri sudjelovali u kampanji.

– To je radio i SDP kad je bio na vlasti. HDZ je bio spreman i prije nego što je premijer rekao kad će se raspustiti Sabor. Most je također spreman, on je koaliciju s Hrvatskim suverenistima već prije dogovorio i rekao da neće s Domovinskim pokretom – istaknula je Mamić i dodala da, otkako je SDP predstavio koaliciju, ne prođe dan a da u javnost ne iskoči neki problem. Za analitičara Matu Mijića nema dvojbe da je HDZ sa datumom izbora svakako u boljoj startnoj poziciji od glavne konkurencije koja se tek pokušava posložiti.

Kratka kampanja

– U tom smislu raniji datum ide njima u prilog. S druge strane, poseban neradni dan za izbore usred tjedna može se gledati i kao pokušaj predsjednika da se poveća izlaznost, što bi trebalo više odgovarati oporbi. Jedini kome ovo baš nikako ne odgovara su hrvatski poduzetnici jer dodatni neradni dan netko mora platiti – rekao je Mijić. Tadić podsjeća da izbori moraju biti raspisani unutar 60 dana od raspuštanja Sabora, a važan je moment to što u travnju iz Francuske stižu prvi avioni Rafali. Tadić je podsjetio da postoje zemlje, poput SAD-a, u kojima su izbori uvijek usred tjedna jer se poštuje dan gospodnji, ovisno o religiji. – Kod nas su tradicionalno uvijek bili u nedjelju i da nema prekida usred tjedna – rekao je Tadić na Večernji TV.

Analitičarka Marijana Grbeša smatra da bi kratka izborna kampanja mogla biti energičnija i imati općenito snažniji mobilizacijski učinak. – Na strankama je da to dobrom komunikacijom i kapitaliziraju. No, ako se izborna kampanja svede ne divljanje i međusobno vrijeđanje, ni srijeda im neće pomoći. Skrenula bih pozornost na inertnost naših institucija u regulaciji izbornih kampanja, posebno u kontekstu uloge društvenih mreža, objavljivanja anketa, izbornih debata. Ukratko, HDZ-ov plus su infrastruktura i teren, a oporbeni momentum koji trenutno imaju, i tu je predsjednik sigurno odigrao za svoje. Bit će zanimljivo gledati slaganje lista pod ovakvim vremenskim pritiskom – zaključila je.

