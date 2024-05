Trump najavio žalbu na povijesnu presudu: 'Ako to mogu učiniti meni, mogu to učiniti svakome'

U izjavi u predvorju Trumpova tornja na Manhattanu gdje je prvi put i najavio svoju predsjedničku kandidaturu 2015. godine, Donald Trump je ponovio svoje pritužbe da je suđenje bilo pokušaj da se spriječi njegov povratak u Bijelu kuću te je upozorio kako to pokazuje da nijedan Amerikanac nije siguran od politički motiviranog progona.

"Ako to mogu učiniti meni, mogu to učiniti svakome", rekao je Trump u svome 33-minutnom govoru. Uz pljesak podrške, republikanski kandidat na predsjedničkim izborima 2024. godine nije htio odgovoriti na pitanja novinara. Osuđujuća presuda od četvrtka gurnula je SAD u neistražen teritorij uoči izbora 5. studenog, kad će Trump pokušati preoteti Bijelu kuću od demokratskog predsjednika Joea Bidena.

Optužba na temelju koje je proglašen krivim, krivotvorenje poslovnih knjiga, nosi maksimalno četiri godine u zatvoru. Drugi osuđenici za taj zločin obično dobiju kraće zatvorske ili novčane kazne ili uvjetne kazne, no sudac je u ovom slučaju rekao da se Trump suočava s potencijalnom zatvorskom kaznom.

VEZANI ČLANCI:

Zatvorska kazna ne bi spriječila Trumpa da vodi kampanju ili preuzme predsjedničke dužnosti u slučaju pobjede. Trump neće u zatvor prije izricanja presude, do čega će doći nekoliko dana prije nego što ga Republikanska stranka službeno nominira kao predsjedničkog kandidata na svome skupu u Milwaukeeju. Nakon dva dana vijećanja, porota Njujorčana donijela je presudu da je Trump kriv prema svih 34 točke optužnice zbog krivotvorenja dokumenata da bi prikrio isplate novca porno zvijezdi Stormy Daniels u posljednjim danima svoje predsjedničke kampanje 2016. godine.

Trump se i dalje suočava s tri druga kaznena progona - dva zbog svoga nastojanja da 2020. godine preokrene svoj izborni poraz - no presuda u New Yorku mogla bi biti jedina izrečena prije izbora, s obzirom na to da su drugi slučajevi pravno komplicirani. Trump se izjasnio da nije kriv u sva četiri slučaja, za koja kaže da su politički motivirana. Izvor koji je upoznat s Trumpovom kampanjom rekao je da se očekuje da će ga presuda potaknuti da izabere ženu kao svoju potencijalnu potpredsjednicu.

>>> FOTO Melania Trump i Donald Tramp

Reakcije na presudu su bile oštro stranački podijeljene. Demokratski zastupnici pohvalili su presudu, dok su mnogi republikanci prigrlili Trumpove tvrdnje o tome da je kazneni progon politički motiviran da ga se spriječi da se vrati na vlast. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je da će republikanci stati uz Trumpa te da predviđa da će američki Vrhovni sud srušiti presudu. "Predsjednik Trump nije više samo pojedinac", rekao je u radijskoj emisiji kod Hugha Hewitta. "On je simbol borbe protiv korupcije našeg sustava." Neki od Trumpovih pristaša na internetu pozivali su na pobunu, revoluciju i nasilnu osvetu. Nacionalne ankete pokazuju da je Trump u tijesnoj utrci s Bidenom, a četvrtina ispitanih republikanaca rekla je u travnju u anketi Reutersa i Ipsosa da neće glasati za njega ako ga porota proglasi krivim.

>>> FOTO Ovo su neobične vrste koje žive u Jadranu: Neke od njih jako su otrovne