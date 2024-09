Razorne posljedice uragana Helene: Najmanje tri osobe poginule, preko 1,5 milijuna ljudi u mraku

Uragan Helena stigao je do Floride, s maksimalnom brzinom vjetra od 225 km/h. U gotovo cijeloj državi uvedeno je izvanredno stanje

Najmanje tri osobe poginule su u Floridi i Georgiji

Dužnosnici su ranije pozvali stanovnike na putu oluje da poslušaju naredbe o obveznoj evakuaciji ili će se suočiti s uvjetima opasnim po život

Tijek događaja:

09:08 - Oluja, koja je oslabila s kategorije 4 na kategoriju 1, nastavit će izazivati ​​po život opasne olujne valove, poplavne padaline i razorne vjetrove, navodi CNN. Helena je već imala razorne posljedice u Floridi i Georgiji - dovela je do najmanje tri smrti, poplavila prometnice, srušila dalekovode i ostavila više od 1,5 milijuna u mraku.

07:00 - Uragan Helena stigao je do Floride, s maksimalnom brzinom vjetra od 225 km/h. Jedna osoba je poginula nakon što je znak pao na cestu, kazao je guverner Floride Ron DeSantis. Oluja je u četvrtak postala uragan 4. kategorije, rekao je Nacionalni centar za uragane (NHC). Jaka kiša poplavila je ceste i zatvorila zračne luke na Floridi.

Guverner DeSantis kaže da će vjerojatno biti još smrtnih slučajeva u državi kako se oluja bude približavala. Napominje da ekipe hitne pomoći još ne znaju razmjere udara jer je na Floridi noć. Kevin Guthrie, izvršni direktor Odjela za upravljanje hitnim situacijama, upozorio je da bi ljudi koji vide vedro nebo mogli biti u središtu uragana. "Molim vas, ne izlazite", apelirao je te dodao kako su mnoge ceste pod vodom, kako prenosi BBC.

Dužnosnici su ranije pozvali stanovnike na putu oluje da poslušaju naredbe o obveznoj evakuaciji ili će se suočiti s uvjetima opasnim po život. "Odigrat će se scenarij koji se stvarno ne može preživjeti" u obalnom području, rekao je direktor NHC-a Michael Brennan, s vodom koja može uništiti zgrade i nositi automobile.

VEZANI ČLANCI:

Zračne luke u Tampi, Tallahasseeju i St. Petersburgu obustavile su rad u četvrtak. U gotovo cijeloj državi uvedeno je izvanredno stanje. Oko 3500 vojnika Nacionalne garde mobilizirano je, a dodatnih 2000 dostupno je ako bude potrebno, prema guverneru Ronu DeSantisu. On je upozorio stanovnike sjeverne Floride da se evakuiraju prije nego bude kasno. "Imate vremena doći do skloništa, ali to morate učiniti sada", rekao je na ranijem brifingu za novinare. "Svaka minuta koja prođe približava nas uvjetima koji će jednostavno biti preopasni za kretanje."

Helena je "jedan od najvećih uragana nad Meksičkim zaljevom ovog stoljeća", rekao je stručnjak Michael Lowry. Iako je nekoliko uragana već pogodilo Sjedinjene Države ove godine, uključujući Béryl i Debby, bili su manje snažni od Helene kada su stigli do kopna. Još tri države, Georgia, Tennessee i Južna Karolina, također će osjetiti posljedice ovog uragana.