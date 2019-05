Upitala beskućnika: Koja je tvoja priča? Zaljubili su se nakon nekoliko mjeseci

Da ljubav nema granice dokaz je i najnovija priča iz Velike Britanije koja govori o ljubavi između 38-godišnjakinje Katie Nicol i beskućnika Jon Haynesa koji su se zaljubili sasvim slučajno.

"Instant kemija" govori Katie o njihovim prvim susretima kada je Jon još spavao na ulici.

This is touching to read. https://t.co/qLUsrH6ycJ — Shino (@Starfleets) May 27, 2019

Ona je odlazila do njega i sjedila s njim gotovo svaki dan, a on joj je uzvraćao pisanjem poezije. Nakon tri mjeseca to je bilo to, počeli su i "službeno" hodati. Ubrzo je Jon pronašao posao i više nije obitavao na ulici već u svojem novom domu.

Par je sada već 8 mjeseci zajedno.

- Sreli smo se i odmah smo kliknuli, on se doimao tako iskrenim - govori majka Katie i dodala da je njihova veza svaki danom jača. Smijeh je neprestan, kaže Katie za Metro.

Jon je bio i ovisnik o heroinu i nekim halucinogenima zbog čega je završio na ulici gdje je bio 18 mjeseci. Katie mu je toliko promijenila život da je upoznao i svog oca kojeg nije vidio od šeste godine.

- Pomogla mi je na toliko različitih načina - govori Jon i nastavlja - Tukli su me u glavu, lovili i lupali, ali čovjek koji ima nekoliko slastičarnica brinuo se o meni - rekao je on.

Katie se prisjetila tih prvih trenutaka.

- Upitala sam ga koja je njegova priča, i nakon toga, samo smo nastavili razgovarati - priznaje ona.

Jon se također prisjeća tog, tada još teškog života.

- Počeo sam odustajati od sebe, ali ova prekrasna žena stala je i ponudila mi pomoć. Ona je nevjerojatna, ljepša od cvijeta. Lijepa iznutra kao i izvana.

Prošao je tešku životnu priču koja uključuje i zatvor, prekid s djevojkom, ovisnosti.

Govoreći o prijateljima i obitelji Katie govori da je bilo "miješanih reakcija". Neki su je podržali, no neki nisu nimalo.

Također je priznala kako je pomogla spojiti Jona s njegovim ocem Garyjem s kojim sada pokušava nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

Jon priznaje da će zauvijek biti zahvalan Katie na svemu što je napravila za njega.

- Još kada sam spavao na plaži razmišljao sam kako neću ovdje biti zauvijek - rekao je Jon za kraj.

Pijani prolazili ulicom pa bez razloga napali beskućnike