Ne srami se svog izgleda: U Hrvatskoj mi je vozač dobacio 'da što mi je to na licu'

Pjevač i gitarist Nirvane Kurt Cobain jednom je prilikom rekao, ili se barem taj citat pripisuje njemu - radije bi da me mrze zbog toga što jesam, nego da me vole zbog onoga što nisam.

Tinejdžerka Eleanor Hardie iz Velike Britanije jedan je od hrabrijih primjera iskakanja iz društvenog kalupa. Ta 19-godišnjakinja rođena je s velikim madežom na licu i to boje crnog vina i za Daily Mail otkrila je da je često zbog toga imala neugodnosti, ali je to nikada nije sprječavalo u normalnom životu.

- Kad sam ju počela primjećivati, uglavnom sam htjela znati zašto baš ja imam tu mrlju i nitko drugi, jer sam upoznala jako malo ljudi s takvim mrljama i madežima, pogotovo na licu -

Kada je imala 8 godina počela je primjećivati da ljudi često pridaju pozornost njoj pa se počela pitati kakva je to uopće mrlja. U školi bi znala biti ispitivana što joj je to na licu, no nakon što su je upoznali kolege bi se normalno nastavili s njom družiti.

Prisjetila se i neugodnijih trenutaka, a jedan dolazi upravo iz "Lijepe naše" gdje je bila na odmoru. Kada je s prijateljicom prolazila ulicom jedan vozač joj se u prolazu zaderao - Koji k**** ti je to na licu? - otkriva.

Mrlju ne skriva puderom ni šminkom, a sudjelovala je i na prijateljevom umjetničkom projektu čiji je cilj bio prikazati različite aspekte ljepote.

- Moji roditelji uvijek su me učili da se volim i prihvaćam takvom kakva jesam i da nikad ne dopustim da zbog mrlje nešto ne učinim, probam ili da me sprječava postići svoje ciljeve - rekla je devetnaestogodišnjakinja.

Takve mrlje koje asociraju bojom na crno vino dolaze rođenjem kao manje, ružičasto-crveno obilježje na koži. Vremenom se mrlja povećava, a nastaju zbog pretjeranog nakupljanja krvnih žila ispod kože.

Biti drugačiji ponekad je vrlo neugodno za pojedinca u društvu koje većinom cijeni konformnost, ova djevojka jedan je od primjera što znači ne bojati se hrabro živjeti vlastiti život.

Majka i pačići vratili se u Kupu