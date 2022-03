UN nije vidio dokaze o oružju za masovno uništenje, u Mariupolju dosad poginulo 1207 civila

Petnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Brojni ukrajinski gradovi trpe svakodnevna raketiranja, a kroz humanitarne koridore mnogi bježe kako bi se spasili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je i da je u srijedu oko 35.000 Ukrajinaca evakuirano kroz humanitarne koridore iz Sumija, Enerhodara i područja oko Kijeva, dodajući da vlasti planiraju otvoriti ih šest u četvrtak. Pretpostavlja se da je najmanje dva milijuna izbjeglica napustilo Ukrajinu otkako je počela invazija. Nakon tri kruga pregovora ne nazire se kraj rata, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao na jače sankcije protiv Rusije.

Ključni događaji:

Tijek događanja:

1:40 - Međunarodni monetarni fond (IMF) odobrio je 1,4 milijarde dolara potpore Ukrajini.

1:30 - Poljski parlament odobrio je zakon o pomoći ukrajinskim izbjeglicama. Oni će imati pravo na korištenje javnih usluga i zdravstvene skrbi, a svoju djecu će moći slati u poljske škole. Također njihov boravak u Poljskoj može potrajati 18 mjeseci s mogućnošću produljenja.

