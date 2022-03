Ruski ministar Lavrov: Ne planiramo napasti druge zemlje. Nismo napali ni Ukrajinu

Četvrti krug pregovora između ruske i ukrajinske strane održao se u Turskoj između ruskog ministara vanjskih poslova Sergeja Lavrova i ukrajinskog ministra vanjskih poslova Dmitra Kuleba. U trećem krugu pregovora došlo je do "malog poboljšanja" ponajviše u pogledu humanitarnih koridora. Međutim, Kuleba je ranije ustvrdio kako nema prevelikih očekivanja od ovog sastanka te sve ovisi o tome kakva je uputstva Lavrov dobio od Moskve. Nakon sastanka održala se konferencija za medije.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov obratio se okupljenim novinarima.

– Radili smo na pokušaju rješenja krize. Sastali smo se kako bismo olakšali život građanima koji su taoci dobrovoljnih bataljuna. Koristi ih se kao ljudske štitove. Vi znate te činjenice, naši službenici iznose te činjenice svaki dan na konferencijama za medije. Sastali smo se oko uspostave humanitarnih koridora. Želimo nastaviti razgovor putem bjeloruske platforme oko ukrajinske krize. Podsjetili smo Ukrajinu da je ruska strana dala konkretne prijedloge i dobili smo uvjerenje da ćemo dobiti odgovor na naše zahtjeve. Želimo sačuvati mir u Europi – kazao je Lavrov.

– Ne planiramo napasti druge zemlje. Nismo napali druge zemlje. Reagirali smo samo na prijetnje Rusiji – naveo je ruski ministar i ponovio raniju tvrdnju da je SAD imao laboratorije na ukrajinskom tlu. Ustvrdio je da ih nije nimalo iznenadilo to što je SAD odbacio te optužbe. – Naravno da to ne iznenađuje, pa radili su to u tajnosti.

– Što se tiče konvencije o zabrani kemijskog oružja, potrebno je prvo otkriti sve aktivnosti. Svi oni koji u Ukrajini nose oružje, osjetit će posljedice.

Granatiranje dječje bolnice i rodilišta

Lavrov je komentirao i jučerašnji napad na rodilište u Mariupolju.

– Nije ovo prvi put da čujemo dramatične vriskove o djelima koja rade ruski vojnici. Mi smo iznijeli činjenice o tom rodilištu. To je rodilište bilo pod kontrolom Azova. Oni su prvi izbacili medicinske sestre i trudnice da napuste rodilište. Vi sami izvucite zaključke. Javnost diljem svijeta je izmanipulirana.

Odgovorio je i na pitanje o ruskom gospodarstvu kojem, prema mišljenju brojnih stručnjaka, prijeti bankrot riječima: – To je naša briga.

– Ukrajina je nastavila biti sluga eksperimentalnih zapadnjačkih pokusa. Kad je NATO počeo prisiljavati Ukrajinu da odluči hoće li biti članica, kad su postavljene vojne baze u Ukrajini – što je prijetnja Rusiji... Nisu ni sami Ukrajinci znali za laboratorije. Mi ne želimo opravdavati naše djelovanje u Ukrajini. Jasno smo rekli da ne želimo militarizaciju Ukrajine, to ne znači samo ulazak u NATO. Mi želimo neutralnu Ukrajinu. Kad pozivamo naše NATO susjede da se ne šire, mi to ozbiljno mislimo. Želimo govoriti o sigurnosnim jamstvima i za Ukrajinu i za Rusiju. I Zelenskom to postaje sve jasnije.

Ponovo se osvrnuo na gospodarske probleme.

– Mi smo se borili i ranije s gospodarskim poteškoćama. Izaći ćemo iz te krize i tako što ćemo pročistiti našu savjest. Zapad će izdati svakog.

– Mislim da svi znaju da predsjednik Putin ne odbija biti u kontaktu. Ne želimo da pregovori budu sami zbog sebe. Mi smo uvijek za sastanak kad god možemo dati nešto konkretno. Od neustavnog puča, Ukrajina je željela održavati sastanke radi sastanka. Kad smo napravili dogovor u Minsku, Zelenski je tražio da se organizira još jedan sastanak. Kad smo podsjetili da nisu ispunjeni ugovori iz ugovora iz Minska, željeli su napraviti još jedan sastanak. Kijevsko vodstvo stalno ima neke inicijative kako bi to zamijenilo neke učinke. Putin neće odbiti sastanak sa Zelenskim, ali prije toga treba napraviti neke ustupke – kazao je Lavrov i ponovio kako su na ranijim pregovorima u Bjelorusiji predali svoje zahtjeve ukrajinskoj strani i da čekaju da im se vrate.

Ruski ministar ponovno se osvrnuo na nedavnu rusku tezu da su u Ukrajini pronađeni tajni američki laboratoriji.

– Pentagon je stvorio na desetke laboratorija diljem svijeta. Pitali smo ih službeno i zanima nas taj odgovor. Zanima nas jesu li koristili to oružje. To nisu miroljubivi eksperimenti. Uvjeravam vas – napomenuo je Lavrov.

Na pitanje o granatiranju rodilišta, Lavrov je ponovio da je o tome već govorio.

– Iako nećete ovo prenijeti svojim čitateljima, mi želimo mirnu Ukrajinu. Demilitariziranu Ukrajinu. Mi ne želimo još jednu nacističku državu. Naše molbe zapadnim državama u proteklih osam godina bile su ignorirane.

Optužio je Zapad za dvostruke standarde zbog referenduma na Krimu.

– NATO je bombardirao Beograd kako bi se uništila Jugoslavija. Kad su ljudi na Kosovu proglasili nezavisnost, većina zapadnog zemalja ih je priznala. Zašto se to dopušta Albancima, ali ne i ljudima na Krimu? Njih se u tome još i potiče. Velikim silama nije u cilju da bude velika država na Balkanu.

Ustvrdio je da cilj današnjih pregovora između ruske i ukrajinske strane nije bilo primirje.

Podsjećamo, u posljednja dva tjedna ruske invazije granatirani su brojni ukrajinski gradovi, što je dovelo do najgore izbjegličke krize u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Pretpostavke su da je Ukrajinu napustilo dva milijuna izbjeglica. Ruske snage okružile su Mariupolj, a borbe oko glavnog grada Kijeva sve su žešće.

