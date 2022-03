Posljedice sankcija u Rusiji: Legendarna Lada više se ne proizvodi

Lada je zaustavila proizvodnju, javlja BBC. Naime, ruski proizvođač automobila zbog sankcija ne može doći do dijelova za automobile.

Lada je osnovana 1973. u SSSR-u. Tijekom svog drugog premijerskog mandata, Vladimir Putin je često bio fotografiran kako vozi modele Lade i poziva sve Ruse da ih kupe. “Nećete požaliti”, rekao je 2010. godine.

Tvrtka je u vlasništvu francuskog proizvođača automobila Renaulta, ali vozila sastavlja lokalni proizvođač automobila AvtoVAZ.

Lada je prošle godine činila 21% prodaje automobila u Rusiji.

Lada je zaštitni znak AvtoVAZ-a, ruskog proizvođača automobila iz grada Toljatija. Svi automobili proizvođača AvtoVAZ prodaju se pod nazivom Lada, no nije uvijek bilo tako. Tako su se primjerice Ladini automobili od 1970. na tržištu Sovjetskog Saveza prodavali pod imenom Žiguli. Tijekom kasnijih desetljeća Ladini automobili postali su vrlo popularni u Rusiji i istočnoj Europi, posebice u zemljama bivšeg sovjetskog bloka gdje su postali simbol gradskog života. U gradovima od češkog Praga do kubanske Havane, Lada je postala prepoznatljivi automobil.

Foto: GLEB STOLYAROV/REUTERS Employees work at the assembly line of the LADA Izhevsk automobile plant, part of the Avtovaz Group, in Izhevsk, Russia February 22, 2022. REUTERS/Gleb Stolyarov Photo: GLEB STOLYAROV/REUTERS

Ladin limuzinski model, na Zapadu poznatiji kao Classic, a u Kanadi kao Signet, djelomično se temelji na sedanskom modelu Fiata 124, a postao je uspješni izvozni model. Ključ tog uspjeha bili su konkurentna izvozna cijena, pouzdanost, jednostavna mehanika "uradi sam" i nepretenciozna funkcionalnost. Od 1980. proizvedeno je 13,5 miljuna Ladinih automobila s imenom Riva s još 5 miljuna onih proizvedenih u razdoblju od 1969. do 1979. koji su kao imena koristili brojeve od 2101 do 2107 (ovisno o veličini motora). Ukupno je proizvedeno preko 18,5 miljuna primjeraka tih automobila.

Ladin izvoz automobila diljem svijeta trajao je tijekom 1980-ih i 1990-ih godina, te Lada nije predstavljala samo automobil, nego i sam Sovjetski Savez. Tako je preko 60% proizvedenih automobila izvezeno uglavnom u zapadne zemlje ali i zemlje Istočnog bloka. Tako je i jedinstvenost same Lade bila u tome što se njezine automobile moglo naći na svim kontinentima, uključujući i Antarktiku. Naime, u tamošnjim istraživačkim bazama koristila se Lada Niva. Sjedinjene Države bile su jedino veliko tržište gdje Lada nije izvozila svoje automobile.

Iako Ladine automobile nije krasila kvaliteta, slovili su kao izdržljivi automobili. Primjer toga bio je model Lada Classic. Automobil robusnog dizajna, izgrađen je u čeličnoj karoseriji te je podnosio ekstremnu sibirsku klimu i loše ruske ceste. Također, imao je mogućnost da prijeđe iznimno veliku kilometražu - 480.000 km.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 23.02.2011. Zagreb -Iako ne tako brojni kao nakada, i danas se mogu sresti automobili koji su u neka druga vremena svojim vozacima predstavljali statusne simbole, jednako vazne kao i danas. Neki od njih se jos voze jer vlasnici ne mogu nabaviti nove, ali je veci broj onih koji za svoje danasnje vozace znace nostalgicni povratak u doba kada se modeli nisu izbacivali svake godine i kada je bar osnovno znanje mehanike bilo preduvjet za voznju. Prvi opce dostupni terenac, Lada Niva, koja se i danas proizvodi, svojim off road sposobnostima bacala je u drugi plan cak i svoju veliku potrosnju goriva.rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL

Zbog vrlo konkurentne cijene i lakoće servisiranja, Lada je bila uobičajeni automobil policije, taksi-službi te vozilo javnih službi i civila u mnogim dijelovima Europe, Afrike i Kariba.

U ožujku 2008. Renault kupuje 25% udjela AvtoVAZ-a u vrijednosti jedne miljarde USD-a. Dogovor je obuhvaćao proizvodnju novih Ladinih modela u postojećim ruskim proizvodnim pogonima kao i povećanje proizvodnje uopće. 75% dionica AvtoVAZ-a je u vlasništvu ruske državne korporacije "Rostehnologija". Lada je sada dio grupacije Renault-Nissan-Lada koja je po veličini treća svjetska automobilska grupacija poslije General Motorsa i Toyote.

Unatoč velikoj količini zapadnih automobila na ruskom tržištu u posljednjih nekoliko godina, Lada je uspjela zadržati svoj dominantni udio u prodaji automobila u Rusiji.

