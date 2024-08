Umro Mirko Bošnjak, bivši direktor Jugotona i bivši glavni urednik Telegrama

Mirko Bošnjak, legendarni hrvatski novinar koji je kao glavni urednik Telegrama objavio glasovitu Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika te bio direktor Jugotona u zlatnim danima tvrtke, umro je u 90. godini života nakon neugodne i teške bolesti. "Otišao je naš Mirko, mučio se jako posljednjih dana", obavijestila me u nedjelju rano ujutro njegova supruga Ljerka.

Mirka sam upoznao prije sedam godina kad je objavio knjigu "Prekidam šutnju", u kojoj je potanko objasnio svoju ulogu u objavljivanju Deklaracije, a veći dio knjige posvetio svojem višegodišnjem vođenju Jugotona i beskrajno zanimljivim anegdotama s domaćim zvijezdama. Bio je beskrajno gostoljubiv domaćin, uvijek bi se prvo načela boca šljivovice, a onda bi Ljerka poslužila svoje slatke delicije i razgovor bi klizio do dugo u noć. Ne sjećam se ijednog treptaja vremena a da mu na licu nije ležao osmjeh. Možda se i nije naglas smijao, ali mu je duša zračila pozitivnom energijom i to se osjetilo dok s njim razgovarate i nazdravljate: preko puta vas je sjedila neuništiva slavonska ljudina. Stoga mi je beskrajno bolno zamisliti to veselo lice kako umire u teškim mukama.

Zahvaljujući njemu Novi val je "tiskan" u Jugotonu, Johnny Štulić je objavljivao stihove kakve je želio, ali njegov utjecaj seže i u šezdesete, kada se stvarala intelektualna minirevolucija u Hrvatskoj. Naime, kad je prije dvije godine na više punktova obilježena 55. obljetnica od objave glasovite Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika (17. ožujka 1967.), nitko se tada nije sjetio jedinog preživjelog aktera te Deklaracije, Mirka Bošnjaka. Njegova se uloga u tom važnom događaju dugo zanemarivala, pa sam tada napravio s njim intervju u kojemu je pojasnio kako je, kao glavni i odgovorni urednik Telegrama, a prema dogovoru s profesorom Ljudevitom Jonkeom, odbio provesti odluku Izvršnog komiteta CK SKH o zabrani i objavio Deklaraciju u Telegramu.

Mirko Bošnjak bio je jedna je od najpropulzivnijih domaćih javnih osoba u posljednjih pedesetak godina, svojom je silnom energijom i znanjem ostavio duboki trag u kulturnom i supkulturnom životu Hrvatske.

VEZANI ČLANCI: