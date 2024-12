Umjesto božićnice, pred blagdane dobiju otkaz: 'Sustav nas ne cijeni, a bez nas ne može'

Učitelji zaposleni na zamjenama u školama često se suočavaju s otkazima neposredno prije blagdana, kako bi ih se lišilo prava na božićnice, uskrsnice i druge dodatke. Umorni od takve prakse, odlučili su pokrenuti inicijativu kojom zahtijevaju hitne promjene od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nikolina Šarić, vjeroučiteljica i magistrica teologije, radi na zamjeni u osnovnoj školi kod Slavonskog Broda. Umjesto božićnog poklona, jučer je dobila otkaz, iako je osoba koju mijenja na bolovanju do kraja prosinca.

"Pred blagdane nas, koji radimo na zamjenama, redovito otpuste. To se ponavlja pred Božić, Uskrs i ljetne praznike, a razlog je obično taj što nam ne žele isplatiti božićnice. Nakon praznika se obično vraćamo na isto radno mjesto jer osoba koju mijenjamo ponovno otvara bolovanje", izjavila je Šarić za Dnevnik.hr. Ovo nije prvi put da joj se to dogodilo. Dodaje da je u tri godine rada u osnovnim i srednjim školama Brodsko-posavske županije svake godine otkaz dobila dva do tri puta.

"Ove godine sam dobila uskrsnicu, ali sam je nakon dva dana morala vratiti. Mi odradimo sve zadatke, vodimo razredne knjige, izdajemo potvrde i sve drugo što se od nas traži, ali za uzvrat pred blagdane dobijemo otkaz. U tim trenucima imamo najviše posla, ali na kraju nismo primjereno nagrađeni", ističe Šarić. Na njezine pritužbe školi i Ministarstvu nije stigao odgovor. Ni Dnevnik Nove TV nije dobio očitovanje. Sindikat Preporod potvrđuje da su ovakvi otkazi pred blagdane postali praksa.

"Formalno se ništa ne krši jer je sve zakonski pokriveno, ali ono što se krši jest ljudskost i kolegijalnost. Koliko se novca uštedi na ovaj način, ne znam, ali sigurno je to štednja na pogrešnom mjestu", rekao je predsjednik sindikata Preporod, Željko Stipić. Učitelji na zamjenama pokrenuli su inicijativu "Pravda za zamjene", koja je u tjedan dana okupila oko 200 članova. Cilj im je izboriti zakonska prava koja bi osigurala dostojanstvo za sve koji rade na zamjenama. "Volim svoj posao i rad s djecom, ali želim da se Ministarstvo osvijesti i da nam pruži jednaka prava. Želim dostojanstvo i jednakost, bez obzira na to što radim na zamjeni", poručila je Šarić.

