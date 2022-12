Ukrajinske snage pogodile hotel u kojem je bila skupina Wagner, brojni ubijeni

Sjedinjenim Državama je priorotet jačanje ukrajinske protuzračne obrane, rekao je u nedjelju navečer predsjednik Joe Biden, u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sve snažnije nastoji osigurati međunarodnu potporu svojoj zemlji koja je izložena ruskoj agresiji već 10 mjeseci. Na istoku i jugu Ukrajine borbe ne jenjavaju, a zbog napada dronova i raketnih projektila na ključnu elektroenergetsku infrastrukturu, naročito u crnomorskoj luci Odesi, brojni Ukrajinci su bez grijanja i u mraku.

Za sada ni mirovni prigovori niti kraj najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata nisu na vidiku. Moskva taj sukob opisuje kao "specijanu vojnu operaciju", dok ga Ukrajina naziva neizazvanim činom agresije. "Radimo s partnerima bez prestanka", rekao je Zelenskij nakon razgovora s Bidenom i čelnicima Francuske i Turske, dodajući da od niza međunarodnih događanja koja se tiču stanja u Ukrajini sljedeći tjedan očekuje "neke rezultate".

Foto: TOM BRENNER/REUTERS U.S. President Joe Biden smiles as he answers a question during a news conference held after the 2022 U.S. midterm elections in the State Dining Room at the White House in Washington, U.S., November 9, 2022. REUTERS/Tom Brenner Photo: TOM BRENNER/REUTERS

Njemački kancelar Olaf Scholz u ponedjeljak će na virtualnom sastanku s čelnicima G7 i ministrima vanjskih poslova članica EU-a nastojati dogovoriti nove sankcije Rusiji i Iranu te dodatnu isporuku vojne pomoći Ukrajini. Zelenskij je od početka invazije u veljači održao niz razgovora s Bidenom, Emmanuelom Macronom i Tayyipom Erdoganom, no brojni razgovori u jednom jedinom danu nisu uobičajena praksa.

Zelenskij je rekao da je Bidenu zahvalio "na vojnoj i financijskoj pomoći SAD-a bez presedana" i dao mu da znanja s Ukrajina treba sustave protuzračne obrane kako bi zaštitila svoje stanovništvo. Biden je, kako je priopćila Bijela kuća, "potvrdio predanost nastavku vojne, gospodarske i humanitarne pomoći Ukrajini", dodajući da Rusija mora odgovarati za svoje ratne zločine i da će je njezina agresija koštati. Američka ministrica financija Janet Yellen rekla za CBS da će se vojna i gospodarska pomoć Ukrajini, koja je dosegla više od 50 milijardi dolara, nastaviti "sve dok bude trebalo" i ponovila da je okončanje rata jedina i najbolja stvar koju SAD može učiniti za globalno gospodarstvo.

07:00 Visoki dužnosnik u istočnoj Ukrajini rekao je u nedjelju da su ukrajinske snage napale hotel u kojem su bili smješteni članovi ruske privatne vojne skupine Wagner, ubivši mnoge od njih. Ovu informaciju iznesenu u intervjuu Serhija Gajdaja, guvernera regije Luhansk pod ruskom okupacijom, Reuters nije mogao provjeriti. Gajdaj je rekao u intervjuu za ukrajinsku televiziju da su snage u subotu izvele napad na hotel u gradu Kadiivka, zapadno od glavnog središta regije Luhanska.

Na fotografijama objavljenim na Telegramu vidi se ruševina zgrade. On je ustvrdio da se "tamo nalazio Wagnerov stožer". "Veliki broj onih koji su bili tamo je poginuo."

Foto: GLEB GARANICH Cars burn after Russian military strike, as Russia's invasion of Ukraine continues, in central Kyiv, Ukraine October 10, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Rusko ministarstvo obrane nije bilo odmah dostupno za komentar. Gajdaj nije iznio broj žrtava, ali je rekao da su oni koji su preživjeli bili suočeni s neadekvatnom medicinskom skrbi. "Siguran sam da će najmanje 50 posto onih koji su uspjeli preživjeti umrijeti prije nego što dobiju medicinsku pomoć", rekao je. "To je zato što su čak i u našoj regiji Luhanska ukrali opremu." Neki ukrajinski mediji citirali su lokalne dužnosnike koji su rekli da je hotel zatvoren već neko vrijeme. Wagner je paravojna skupina koja ima bliske veze s Kremljom.

Poznato je da se njezine snage bore u dijelovima Ukrajine, a također su raspoređene u nizu afričkih zemalja. Ukrajina je u nedjelju preuzela odgovornost za niz raketnih napada tijekom vikenda na zapovjedne točke i skladišta na teritoriju pod ruskom okupacijom. Međutim, ruske snage su također pokrenule niz napada u nedjelju.

06:30 Turski predsjednik Tayyip Erdogan telefonom je u nedjelju razgovarao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom o početku izvoza ostalih prehrambenih proizvoda i ostale robe kroz crnomorski žitni koridor i o mogućoj uspostavi plinskog čvorišta, priopćio je Erdoganov ured. Odnosi s Turskom, koja je članica NATO-a, za Rusiju su ključni u vrijeme kada zapad zbog ruske agresije na Ukrajinu uvodi Moskvi nove i nove krugove sankcija kojima se Ankara nije pridružila i održava dobre odnose sa zapadom i Rusijom. Turska ne prihvaća rusko pripojenje četiriju ukrajinskih regija i to smatra "teškim kršenjem" međunarodnog prava.

Foto: Stringer A local resident rides a bicycle past an abandoned Russian tank in the village of Kurylivka, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv region, Ukraine October 1, 2022. REUTERS/Vitalii Hnidyi

06.15 Emmanuel Macron u nedjelju je telefonom razgovarao s Volodimirom Zelenskim kako bi se pripremio za novu konferenciju potpore Ukrajini koja će se održati u utorak u Parizu, objavili su iz ureda dvojice predsjednika. "S predsjednikom Zelenskim smo pripremili konferencije čiji će domaćin u utorak biti Francuska. Na prvoj međunarodnoj konferenciji razgovarat će se o načinima koji će omogućiti da Ukrajinci prebrode zimu, a u drugoj će sudjelovati predstavnici francuskih tvrtki koje su uključene u obnovu zemlje", tvitao je francuski predsjednik."Uskladili smo stajališta uoči virtualnog samita članica G7 i konferencije potpore u Parizu."