Uhićen mladić koji je poslao mail u Remetinec te zaprijetio da će pobiti pravosudne policajce

- Sve ću vas pobiti! Sljedeći put kada me budete privodili! - prijetnja je to koju je M. B. (24), prvo napisao u mailu, zatim je taj mail poslao na adresu zatvora u Remetincu 13. rujna u 8.39. A koji sat nakon toga, zbog toga mu je na vrata pokucala - policija. I to naoružana, budući da je u mailu prijetio i to vrlo ozbiljno, ubojstvom pravosudnih policajaca. On je tada uhićen, a zagrebačka policija opisala je što je tome prethodilo.

Kako su naveli, 13. rujna u 8.39 na broj 192 OKC-a PU zagrebačka, zaprimljena je dojava iz Remetinca u kojoj je navedeno da je na email adresu zatvora stigla prijeteća poruka u kojoj pošiljatelj prijeti da će pobiti pravosudne policajce. Kako je M. B. prijetnju poslao pod svojim imenom i prezimenom, zagrebačkoj policiji nije trebalo dugo da ga locira. Utvrdili su da živi u Samoboru, pa su mu policajci uskoro pokucali na vrata. Njega su uhitili, stan mu pretražili. Kako je priopćeno da je kazneno prijavljen zbog prijetnje pravosudnim policajcima, ali i ne zbog oružja, to valjda znači da mu oružje pretragama nije nađeno.

Inače, M. B. je od ranije poznat i policiji i pravosuđu zbog uglavnom imovinskih delikata, a što je motiv njegove prijetnje, nije poznato. Slijedi mu dovođenje pred suca istrage radi određivanja istražnog zatvora.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Ovo su županije s najmanje gradova, znate li koja ima samo dva grada, ali čak 26 općina?