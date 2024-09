Poslao mail u Remetinec i zaprijetio ubojstvom pravosudnih policajca

- Kada me sljedeći put budete vodili na sud, sve ću vas pobiti! - prijeteći je e-mail koji je stigao u zagrebački zatvor u Remetincu. Mail je poslan s adrese koja je imala puno ime i prezime, pa je prijetnja prijavljena policiji koja slučaj istražuje. Neslužbeno se doznaje da ju je uputio jedan od nekadašnjih "stanovnika" Remetinca pa će ga policija vjerojatno brzo uspjeti naći. Prijetnje i napadi na pravosudne policajce nisu rijetki, na što je još jednom podsjetio i Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske (SPPH).

- Očekujemo da se ovakvi slučajevi istraže i da se počinitelj nađu prije no što se nešto dogodi. Već je bilo situacija da je pravosudnim policajcima i automobil zapaljen - kazao je Krešo. Paleži automobila pravosudnih policajca, na koje se Krešo referirao, dogodili su prije nekoliko mjeseci u Karlovcu i Zagrebu. Počinitelj iz Karlovca nije nađen, no iz Zagreba je, a riječ je o Roku J. (27). koji je prije koji mjesec i optužen. Njega ODO Zagreb tereti za oštećenje tuđe stvari, odnosno palež vozila. Prema optužnici tereti ga se da je 19. travnja u 2.20 s drugog kraja Zagreba došao do Baranovićeve ulice na zagrebačkoj Trešnjevci. Meta mu je bila Toyota Corolla zagrebačkih oznaka koju je koristio načelnik osiguranja u zatvoru u Zagrebu

Prema optužnici, Roko J. je prišao vozilu te je polio poklopac motora vozila zapaljivom tekućinom koju je potom zapalio otvorenim plamenom. Vatra je nakon poklopca motora zahvatila unutrašnjost automobila i karoseriju pa je automobil u potpunosti izgorio, a požar se potom proširio i na druga dva automobila koji su bili parkirani bočno od zapaljenog vozila: Ford Tourneo Connect, vlasništvo 43-godišnjakinje te Peugeot 308 vlasništvo 50-godišnjakinje, oba zagrebačkih oznaka. Ukupna šteta bila je 27.000 eura.

Roko J. nakon dvadesetak dana nađen i uhićen te je bio pritvoren. Nakon što je bio priveden, 27-godišnjak je imao i "opravdanje" za ono što je učinio.

- Trebao mi je novac. Za autoškolu. I brata koji je u zatvoru. Pa mi je netko platio i ja sam to napravio - branio se Roko J. (27). Roko J. je policiji i pravosuđu bio poznat i prije ovog zadnjeg uhićenja jer je višestruko uvjetno osuđivan, a jednom je dobio i zatvorsku kaznu. SPPH inače sve češće upozorava da pravosudni policajci rade u teškim uvjetima, da im nedostaje opreme, da su im plaće i dalje nedostatne za pristojan život, a imaju i kroničan problem s nedostatkom ljudstva.

