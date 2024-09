Žene je ubijao, a zatim palio u krušnoj peći: Do jednog od najmonstruoznijih ubojica bivše države policija je došla slučajno

Kada su prije 45 godina, u rujnu 1979., policajci ušli u trag kradljivcu i nasilniku koji je premlatio i opljačkao jednog njemačkog turista, ni slutili nisu da su tog 21. rujna uhitili jednog od najmonstruoznijih, serijskih ubojica na području bivše Jugoslavije, pa čak i u svjetskim razmjerima. Imao je 31 godinu, vozio je viljuškar ljubljanske robne kuće 'Metalka', no iza maske sasvim običnog, mirnog i povučenog čovjeka, krio se psihopat koji je na brutalan način ubio pet žena, njihova je tijela raskomadao, polio benzinom te spalio u krušnoj peći, a prah svojih žrtava rasipao je po gnojnici.

Slovenski monstrum, Metod Trobec, stranputicom je krenuo prilično rano te je već šezdesetih godina prošlog stoljeća bio u sukobu sa zakonom. Njegova je kriminalna priča započela kada se automobilom 'Rent-a-cara' vratio s privremenog rada u SR Njemačkoj, no umjesto da ga vrati, automobil je sakrio u slamu, a potom je prijavio krađu. No, prijevara mu nije uspjela te je tada prvi put osuđen na kaznu zatvora. Iz toga nije izvukao nikakvu pouku, niti naučio lekciju pa je do svoje tridesete već bio dobro poznat policiji bivše države. No, uz sve to Trobec se uspio i dva puta oženiti i rastati, a prva je žena od njega bila starija 21 godinu.

U nizu svojih pogrešnih koraka, dogodio se onaj jedan na kom se poskliznuo. U srpnju 1979., tada 31-godišnji Trobec pokušao je opljačkati njemačkog turista, Hermmana Lempenauea. Imao je plan, te ga je, poput dobrog i ljubaznog domaćina, pozvao na piće. Kada su se dovezli do jedne gostionice Trobec je slagao da mora telefonirati sestri, no sjeo u auto i pobjegao sa strančevim koferom. Par dana kasnije, 5. kolovoza, Lempenau je na autobusnom kolodvoru u Kranju ponovo sreo Trobeca te ga je upitao što se dogodilo s njegovim koferom. Dovitljivi kradljivac se ponovo snašao, odgovorio je strancu da je kofer u njegovoj vikendici te ga pozvao u goste, no na putu prema izletištu Preddvoru, Trobec je skrenuo u šumu, izbacio Nijemca iz automobila te ga pretukao i oteo mu novčanik. No, zločincu je tada promakao jedan ključan detalj – sakupljač gljiva svjedočio je nasilju i krađi te je zapamtio registarsku oznaku Trobecova automobila i odmah o svemu obavijestio policiju.

Klupko zločina počelo se odmotavati

Metod Trobec uhićen je istog dana. Utvrđeno je da je u policijskoj evidenciji već zabilježen – u kartoteci je imao šest kaznenih prijava, od kojih su četiri završile presudom. No, sve je to bio tek vrh ledene sante, ali i početak rasplitanja zamršenog klupka stravičnih zločina slovenskog monstruma. Sa svakim satom pretresa Trobecove kuće, koja je bila prepuna ukradenih stvari, policajci su pronalazili nove kockice morbidnog mozaika koji se počeo slagati. Svi pronađeni predmeti pripadali su ženskim osobama te su istražitelji ubrzo posumnjali da je upravo Trobec čovjek koji je povezan s nestankom triju žena, kojima se u kratkom razdoblju izgubio svaki trag.

Njihove su se sumnje ubrzo i potvrdile. Nakon što je sud naredio da se ponovo, temeljito pretraži njegova rodna kuća, u Dolenjoj Vasi, u koju je Trobec navraćao i nakon što se 1978. odselio u kuću u Zgornjoj Beli, uslijedilo je stravično otkriće koje je i iskusne forenzičare ostavilo bez daha. U kući strave pronađene su kosti triju žena, lubanje te mnoštvo predmeta i odjeće koja je pripadala upravo nestalim ženama. Iako su ostaci leševa bili u takvom stanju da nisu mogli biti identificirani, ubrzo je potvrđeno da je riječ o ženama s popisa nestalih osoba – umirovljenici Marjani Cankar (55) te dvjema radnicama, Ani Plevnik (44) i Zorici Nikolić (34).

No, ispostavilo se da je žrtava bilo još. Monstrum je ubio i 18-godišnju Veru Markovčić, iz Gornje Brezovice te 21-godišnju Uršku Brečko, iz Črnivca. Način na koji su sve te nesretne žene skončale zgrozio je javnost. Ispostavilo se da je Trobec svoje žrtve zavodio, odvodio ih potom u kuću na osami, gdje ih je, tijekom seksualnog odnosa, brutalno tukao i davio, sve do smrti. Kako bi sakrio tragove svojih jezivih zločina, slovenski je monstrumu mrtva tijela sjekao na komade, raskomadana ih je potom polio benzinom te zapalio u krušnoj peći, na svom imanju.

Suđenje kakvo ex YU nije imala

Nakon što je, za razbojništvo nad Nijemcem, Trobec osuđen na osam godina zatvora, čitava javnost bivše države iščekivala je početak suđenja slovenskom monstrumu za ubojstva žena. U prepunoj sudnici, uz neviđene sigurnosne mjere, 30. listopada, 1980., pred sudskim vijećem Temeljnog suda u Kranju, počelo je suđenje Metodu Trobecu, optuženom za ubojstvo pet žena, u kući u Dolenjoj Vasi, u okolici Kranja, u periodu od 1976., do 1978. godine.

No, iako je u istrazi najprije sve priznao, Trobec se u međuvremenu predomislio. Optužnicu, ispisanu na 36 strana, monstruozni je ubojica već prvog dana u potpunosti zanijekao. Tvrdio je da nije počinio ništa od onoga za što ga se tereti, na suđenju je uporno ponavljao kako se ne sjeća ničega, pa ni ubijenih žena te da mu njihova imena baš ništa ne znače. Bilo je to sve što je rekao, jer se već drugog dana suđenja odlučio braniti šutnjom. Sucu je rekao da ne želi odgovarati na pitanja, na raspravi je glumio potpunu nezainteresiranost, no na kraju je zgubio strpljenje te je počeo urlati, tvrdeći kako su ga liječnici uništili elektrošokovima i injekcijama.

Optužba je tražila smrtnu kaznu, a obrana oslobađanje

Pred krcatom sudnicom bilo je saslušano 30-ak svjedoka, a svoj sud su rekla i četiri vještaka psihijatra, od čega su trojica bila iz Zagreba, te tri vještaka za sudsku medicinu. Branitelj je tvrdio da je Trobec neubrojiv i da je duševni bolesnik te da nije mogao shvatiti svoje postupke, no psihijatri su bili složni u zajedničkoj ocjeni - "Trobec je psihopat, no znao je što radi te može odgovarati za svoja nedjela!"

Optužba je zatražila smrtnu kaznu, a obrana oslobađajuću presudu. Dana 26. studenog, 1980., Trobec je osuđen na smrt, a najstrožu je presudu saslušao mirno. No, nakon što ga je Temeljni sud osudio na smrt, a Viši sud potvrdio prvostupanjsku presudu, Vrhovni je sud čitav predmet vratio Višem sudu na ponovno rasvjetljavanje nekih okolnosti. 'Prebacivanje loptice' se nastavilo te je Viši sud predmet vratio prvostupanjskom Temeljnom sudu u Kranju. Uz neke nove detalje o stradanju Vide Markovčić i Urške Breško, novo je suđenje uglavnom bilo repriza onog prethodnog. Sud u Kranju je 1982. godine osudio Trobeca za ubojstvo pet žena, izrekavši mu kaznu od 20 godina zatvora. Serijskom je ubojici na ruku možda išlo i to što u Sloveniji, nakon 1959. godine, nije bila izvršena niti jedna smrtna kazna, te bi izvršenje smrtne kazne nad Trobecom prekinulo taj, više od dva desetljeća dug niz.

Na slobodu bi izašao prije 10 godina

Izvršenje dvadesetogodišnje kazne Trobec je trebao završiti u kolovozu 1999., no njegova nasilna priroda ni iza rešetaka nije mirovala. Pokušao je ubiti jednog zatvorenika, 1992., zbog čega je dobio još 15 godina zatvora. Unatoč dugogodišnjim kaznama, od ukupno 35 godina iza rešetaka, slovenski bi monstrum još prije 10 godina bio pušten na slobodu. Te 2014. imao bi 66 godina, no posljednji rođendan koji je Trobec dočekao bio je 58. Dana 30. svibnja, 2006., u zatvoru Dob pri Mirni, serijski ubojica iz Dolenje Vasi, Metod Trobec, zavezao je plahtu za ventil, iznad vrata svoje samice, te se objesio. Da nije tog dana presudio sam sebi, danas bi slobodno šetao gradom, kao 76-godišnji umirovljenik čiju bi mračnu tajnu malo tko znao.