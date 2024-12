Uhićen kontroverzni poduzetnik koji je Bartulicu vozio u Ferrariju. Planirao ugrozu Andreja Plenkovića?

Mjesto radnje je jedan zagrebački restoran, poznat kao mjesto u kojem se često okuplja društvo Ivka Marića (45), još jednog iz plejade onih koje mediji zovu kontroverznim poduzetnicima i koji je široj javnosti postao "poznat" nakon što je prije nekoliko mjeseci, poslije izbora za Europski parlament, u stožer Domovinskog pokreta Ferrarijem dovezao Stephana Nikolu Bartolicu. U spomenutom restoranu Marićevo društvo često slavi razne stvari; privatne i poslovne uspjehe, izlaske s odsluženja kazni.... U takvim situacijama se, naravno jede i pije. A očito i svašta priča. I sada je jedna takva priča dovela do Marićeva uhićenja i privođenja pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu.

Razlog? Pa policija je doznala da je prilikom jednog okupljanja Marića i društva, navodno bila riječ o planiranju ugroze visokog dužnosnika Vlade. Navodno su tada izrečene neke riječi koje se mogu shvatiti i kao prijetnja životu tog visokog dužnosnika. Tako je barem, policija svojim operativnim radom, kako kažu, doznala. Pa su odlučili posjetiti Marića i još tri osobe. Sa sobom su nosili i naloge za pretragu, a prilikom te pretrage kod Marića su našli i oružje. Konkretnije četiri pištolja, koji su prema neslužbenim informacijama, bili u sefu. Isto tako prema neslužbenim informacijama, radi se o pištoljima starim i više od 20 godina, a tri ta pištolja navodno nisu Marićevo vlasništvo. Već njegove supruge. S obzirom na sve to, Marić i ona su 21. prosinca privedeni. S njima su privedene još dvije osobe. Svi su završili prvo na policiji, koja ih je ispitivala o nađenom oružju, ali i o svojim operativnim saznanjima. Odnosno o tome da su navodno planirali ugrozu života jednog visokog Vladinog dužnosnika. Potvrde za to drugo, policija za sada nije našla, pa su prvo dvije osobe, koje su uhićene sa supružnicima Marić, puštene uz optužni prijedlog. Drugim riječima prijavljeni su zbog oružja. Nakon toga je puštena i Marićeva supruga, koja je kazneno prijavljena, no tužiteljstvo za nju nije tražilo istražni zatvor, dok je Marić nakon ispitivanja na policiji i tužiteljstvu, završio pred sucem istrage zagrebačkog Županijskog suda, jer je za njega traženo određivanje istražnog zatvora.

O cijelom tom događaju očitovala se i zagrebačka policija, koja je pojasnila što je i zašto radila, ali i navela da se kriminalističko istraživanje nastavlja. - Policija je dužna, kada postoje osnove sumnje da se priprema ili je počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, uz primjenu zakonom propisanih ovlasti poduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem pronalaska počinitelja kaznenog djela te otkrivanja i osiguranja predmeta koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica. U konkretnom slučaju, tijekom provođenja dokaznih radnji oduzeta je određena količina oružja i streljiva koje su osumnjičeni neovlašteno posjedovali, odnosno oružja koje su posjedovali uz ovlaštenje ali su isto nepropisno držali. U vezi navedenog protiv dvije osobe je podnesena kaznena prijava te su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv dvije osobe je nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog. U odnosu na operativna saznanja o sigurnosnoj ugrozi visokog državnog dužnosnika, a koja su bila inicijalni povod postupanja, policija provodi izvide te sukladno zakonskoj odredbi o tajnosti izvida ne možemo iznositi više detalja - kazali su u PU zagrebačkoj.

S obzirom na kontekst Marićeva uhićenja, na njega se, odgovarajući na pitanja novinara, kratko osvrnuo i premijer Andrej Plenković. - Sva pitanja u vezi toga uputite MUP-u - kazao je Plenković. Prema neslužbenim informacijama, on je taj na koga su se odnosile ugroze za koje je policija doznala.

Policija će, sudeći po njihovom očitovanju, očito nastaviti istraživati navode o mogućoj ugrozi premijera, do čega će to dovesti, ako će dovesti tek će se vidjeti. Što se pak tiče Marića, on nije nepoznat ni policiji ni pravosuđu. Svojevremeno se teretio da je 31. srpnja 2011. upao na sjednicu upravnog odbora jednog vatrogasnog društva gdje je napao potpredsjednika tog društva. Tijekom napada ga je udario šakom u glavu. Slomio mu je kosti lica, a nakon šaka prešao je na nož kojim ga je ubo u leđa i probio mu plućno krilo. Napadnuti muškarac je pao na tlo, a Marić ga je, kako se teretio, nožem pokušao ubosti u glavu i tijelo. No napadnuti se branio, a u međuvremenu je njegov sin, koji je bio u prostoriji, uzeo stolicu kojom je Marića udario po leđima i glavi. No Marić se okrenuo te je i njega ubo nožem pri čemu ga je lakše ozlijedio Zbog svega toga se teretio za pokušaj ubojstva i pokušaj nanošenja lakše ozljede, zbog čega je bio osuđen na tri i pol godine zatvora. Motiv je navodno bila organizacija malonogometnog turnira za Veliku Gospu jer je Marić bio organizator, a potpredsjednik vatrogasnog društva se tome protivio. Kaznu je odslužio, a ta je priča ponovo bila aktualizirana zbog činjenice da je Bartulicu Ferrarijem dovezao u stožer Domovinskog pokreta. Bartulica se tada branio da nije znao za Marićevu prošlost u kojoj stoji i da je 2012. na Općinskom sudu u Sesvetama bio uvjetno osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog pokušaja iznude i oštećenja tuđe stvari.

VIDEO Zametena Hrvatska: Pogledajte snježne prizore iz Like, Karlovca, Splita...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A onda su došli sukobi između Ivka Marića i njegovog rođaka Mirka Marića s jedne strane te Stipana Ivića, bivšeg kikboksera i vlasnika kluba Armus s druge strane. Prvo je došlo do tučnjave između Ivića i Mirka Marića, u kojima je ovaj potonji prebijen. Zatim je netko 2016. u "sačekuši" u Buzinu pretukao Ivka Marića, za što su on i njegov rođak Mirko Marić krivili Ivića. Onda je u ožujku 2017. zapaljen Marićev Mercedes, prijetnje je dobivao i njegov rođak, da bi sve završilo tako da je Mirko Marić hicima iz pištolja u svibnju 2017. ubio Ivića, zbog čega je bio osuđen na 10 godina zatvora.