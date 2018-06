Ugasi motor: 'Bit ćemo nepredvidljivi, spremamo nove akcije'

S Damirom Kristijanom Roginom razgovarali smo o prosvjedu #ugasimotor.

Jeste li zadovoljni prosvjedom #ugasimotor koji se održao na cestama hrvatskih gradova?

S obzirom na to da je prvi prosvjed 15. lipnja okupio, prema podacima policije, više od 2500 vozača, a ovaj 20. lipnja 4700 ljudi, što je gotovo dvostruko više nego prošli put, nemamo razloga biti nezadovoljni. Broj ljudi koji podržavaju inicijativu očigledno je sve veći, vidi se to i po broju članova u grupi “Stop rastu cijena goriva – građanska inicijativa” na društvenoj mreži Facebook, ima nas više od 63.000. Prosvjedi #ugasimotor, doduše, nisu onog intenziteta koji namjeravamo postići kroz sljedeće akcije, a koje će uključivati i druge metode prosvjeda. Cilj je ovakvih akcija da se sjednemo za stol s ljudima u nadležnim ministarstvima kako bi se cijene goriva spustile ispod devet kuna po litri te da se smanje trošarine.

[video: 25485 / ]

Već su počeli drugi oblici prosvjeda, jučer je provedena cjelodnevna akcija plaćanja cestarina lipama. Što je sljedeće?

Skupljamo ideje i razmišljamo na koji način pojačati akcije #ugasimotor, a sljedeća velika bit će za deset dana do dva tjedna. No detalje ćemo objaviti neposredno prije, još ne želimo otkrivati svoje poteze. Bit ćemo nepredvidljivi. Oni koji su u inicijativi znat će na vrijeme, a očito nam vjeruju, s obzirom na to da su se i sami izjasnili u okviru grupe na Facebooku. Proveli smo, naime, anketu prema kojoj njih dvije trećine vjeruje da će ovakve akcije uroditi dobrim rezultatom. Bitno je samo da je sve u skladu sa zakonom.

Ne bojite se, dakle, da će ovakav vid aktivizma imati pravosudne posljedice?

Ne. Stalno naglašavamo da ni u kojem trenutku cilj ovakvih akcija nije činiti prekršaje niti ugrožavati turističku sezonu. Uvijek prije prosvjeda apeliramo na sudionike da ne čine ništa što se kosi sa zakonom, tako da smo tražili i da se tijekom prosvjeda ostavi jedan trak slobodan za hitne slučajeve. Policija je rekla da neće kažnjavati one koji se pridržavaju zakona. Bilo je onih koji su se oglušili na naše apele, takve slučajeve neka sankcionira policija, no velika većina držala se pravila koja smo dogovorili prije prosvjeda.