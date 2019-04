Učiteljica zbog ove fotografije dala otkaz, ravnatelj: Tako se odijevaju prostitutke

Ruska učiteljica Tatjana Kuvšinikova (38) dala je otkaz nakon što ju je ravnatelj škole u kojoj je radila javno prozvao zbog haljine u kojoj se fotografirala, a fotografiju potom objavila na ruskoj društvenoj mreži Vkontakte.

Ravnatelj škole u gradu Barnaulu na zapadu Sibira učiteljici je u pismu poručio kako se 'samo prostitutke tako odijevaju i fotografiraju u visokim petama i haljinama iznad koljena' te ju je upitao 'Koga pokušavaš namamiti?'.

Učiteljica jezika i književnosti fotografiju je objavila još 20. prosinca prošle godine, a zbog napada koje trpi već mjesecima, naposljetku je sama dala otkaz.

Foto: Vkontakte

Ravnatelj joj je u istom pismu rekao kako je bacila 'mrlju na ugled škole' i dodao da njezino ponašanje potiče pedofiliju, piše The Moscow Times.

Ravnatelj joj je odmah htio dati otkaz, no roditelji su se tome usportivili pa je ipak odustao. No, 38-godišnjakinja je to na kraju sama učinila zbog kolega koji su odbijali surađivati s njom pa čak je i pogledati ili razgovarati.

No, za razliku od njezinih kolega, druge učiteljice diljem Rusije daju joj podršku.

Na društvenim mrežama objavljuju 'provokativne' fotografije na kojima su oskudnije odjevene s oznakom #учителятожелюди, odnosno #učiteljicesuljudi.