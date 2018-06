Ove fotografije učiteljice osvanule na internetu, zbog ljutitih roditelja dobila otkaz

Ruska učiteljica Viktoria Popova (26) dobila je otkaz nakon što su se roditelji žalili školi u kojoj je radila zbog fotografija u kupaćem kostimu koje su objavljene na Instagramu.

Naime, učiteljica je pozirala u kupaćem kostimu kao pin-up djevojka s obzirom na to da je u slobodno vrijeme plus-suze model, no to se nije svidjelo roditeljima njezinih učenika kao niti vodstvu škole. Fotografije čak nije objavila ona nego vlasnica agencije za koju je radila, Ekaterina Bredova.

Inače, učiteljica je bila zaposlena u školi broj 7 u sibirskom gradu Omsku, a nakon objavljenih fotografija iz škole su rekli kako je 'napravila nepovratnu štetu reputaciji učiteljice'.

– Širenjem neozbiljnih fotografija na internetu kojima promovira komercijalni projekt naštetila je i slici škole – stoji u objašnjenju njezinog otkaza.

– Ne znam u čemu je problem, nisam pozirala u donjem rublju ili čarapama. Ljudi danas objavljuju fotografije s ljetovanja i to je normalno, a ja sam samo reklamirala jednu trgovinu – objasnila je ona, piše Siberian Times.

Nakon što je njezina priča objavljena uz medijima, javile su se brojne učiteljice koje su objavljivale fotografije u kupaćim kostimima na društvenim mrežama, a tamošnja novinska agencija ponudila joj je odmah posao.

– Obećavamo joj plaću veću nego što je imala kao učiteljica. Naša tvrtka - za razliku od škole broj 7 - stoji iza odvažnih ljudi i poštuje njihove hobije – kazali su u agenciji.

Ekaterina Bredova kaže kako nije niti znala da je 26-godišnjakinja učiteljica te se nije nadala da će fotografije dobiti toliku pažnju.

