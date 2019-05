Učiteljica pijana sjela u automobil, evo zašto to nije bila dobra ideja

Jedna učiteljica našla se u središtu pažnje nakon što je pijana sjela za volan svoga automobila. Umjesto da dođe kući, završila je tako u restoranu brze hrane.

Incident se dogodio u gradu Pennsaukenu u američkoj saveznoj državi New Jersey , a riječ je o 34-godišnjoj učiteljici Kimberly Killion.

Nadzorna kamera restorana brze hrane Flying Crust Pizza snimila je dramatičan trenutak u kojem je učiteljica automobilom uletjela u lokal.

U tom je trenutku za povišenim stolom uz bočni zid sjedio jedan gost lokala, a za pultom su bila dvojica zaposlenika. Automobil je proletio kroz izlog restorana i zabio se u pult te za dlaku promašio gosta.

Foto: Screenshot

Ne zna se koji je točno postotak alkohola imala u krvi, no s obzirom na to da je optužena za vožnju u pijanom stanju imala je više od 0,8 promila jer je to dopuštena granica s kojom se može voziti u New Jerseyju.

Kimberly Killion inače je učiteljica 5. razreda u školi u Pennsaukenu te je gradonačelnikova kći.

Tri osobe koje su se nalazile u restoranu, srećom, samo su lakše ozlijeđene.

