Učenici u Zagorju provocirali profesora, on izgubio živce i bacao stvari

Na kanalu bednjanskog YouTubera Darija Oreškog objavljen je video pod nazivom 'Provociranje profesora dok nije poludio!', a riječ je o snimci koja prikazuje način na koji se učenici odnose prema profesoru matematike u Srednjoj školi "Arboretum Opeka" Marčan, doznaje Varaždinski.hr.

Oreški je istaknuo kako prvi dio videa, u kojem se vidi on, pokazuje samo način na koji se on znao šaliti prije nastave, a profesor mu je to dozvoljavao. Drugi dio videa prikazuje situaciju u drugom razredu gdje se dogodilo pravo nasilje nad profesorom, a onda i njegova reakcija, tvrdi Oreški.

- Stavio sam video iz razloga jer mi je taj profesor ostao dosta u srcu i bilo mi ga jako žao. Naime, uvijek smo se zabavili s njim i prije sata je neko odglumio nešto ili rekao neki vic te bismo započeli sat. No ostali razredi ga nisu cijenili, što se vidi u nastavku videa gdje se učenici gađaju stvarima kako bi ga provocirali i na to je on poludio i bacio stvari van. To se nije dogodilo samo sa stvarima, već i sa voćem... Htio sam to staviti prije na YouTube, no znao sam da ću imati neke mjere jer sam objavio nepoznate ljude u videu te snimku iz škole, ali sada jesam jer želim zaista da se to zaustavi i pomogne se profesoru. Znam da mu mnogi nevjeruju da se to njemu događa, ali zaista mu je teško! Ovaj drugi video je snimao učenik kojeg ja ne znam. Ja sam išao u tu školu i zato sve znam - rekao je Oreški, koji je ove godine završio srednju školu te istaknuo kako ravnateljica škole o tom zlostavljanju ništa nije znala.

- On nije htio niti ništa reći, jer ga je bilo strah da se učenici ne pobune i da ne dobije otkaz - kazao je Oreški.

Cijeli video možete pogledati OVDJE.