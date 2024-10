Ubio ga kako mu ne bi vratio dug i zakopao u šumi. Ubijeni se dvije i pol godine vodio kao - nestala osoba

Kazna koja mu je izrečena nije adekvatna težini počinjenog kaznenog djela i drugim okolnostima utvrđenim u odnosu na okrivljenika. Stoga tražimo da mu se kazna povisi i da ga se osudi na kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina. Naveo je to ŽDO Varaždin, žaleći se na nepravomoćnu presudu iz lipnja ove godine, kada je na Županijskom sudu u Varaždinu Zdenko Jaroš (56) nepravomoćno osuđen 30 godina zatvora zbog teškog ubojstva Dejana Petrekovića (44) 10. srpnja 2018. Ubojstvo je počinjeno iz koristoljublja, a ŽDO se sada žalio jer im je nakon objave presude u lipnju došlo i pisano obrazloženje nepravomoćne presude.

Istom presudom, nepravomoćno je na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine osuđen Aleksandar Maksimović koji se teretio za pomaganje u ubojstvu. Petreković je ubijen u srpnju 2018., no tijelu me je nađeno u studenom 2020. zakopano u šumi u Leštakovcu, a on se sve to vrijeme vodio kao - nestala osoba. Suđenje Jarošu i Maksimoviću počelo je u listopadu 2021., a tijekom njega utvrđeno je da je Jaroš Petrekovića ubio 10. srpnja 2018. u skladištu između 17.15. i 18 sati u Ulici Paveka Miškine 57 u Varaždinu gdje se Jaroš prvo verbalno, a zatim i fizički sukobio s Petrekovićem oko duga. U jednom trenutku Jaroš je snažno gurnuo Petrekovića te je pucao u njegovu desnu potkoljenicu, a nakon što je ovaj pao na tlo, a Jaroš mu je nogom stao na tijelo. Cijelo to vrijeme u ruci je držao pištolj, a s njim su bili Aleksandar Maksimović i Nemanja Grčić. Od njih je zatražio da Dejanu Petrekoviću plastičnim vezicama vežu ruke, što su ovi i učinili. Nakon toga je Jaroš, držeći uperen pištolj prema Petrekoviću, od njega tražio da mu kaže gdje drži novac i drogu. Rekao mu je da će ga u protivnom ubiti i da će mu uzeti sve. Petreković je tvrdio da ne zna o čemu jaroš priča, nakon čega je Jaroš Petrekoviću iz neposredne blizine ispalio dva hica u glavu, a motiv je bio jer se htio trajno osloboditi svog duga prema Petrekoviću.

Nakon toga Jaroš je od Maksimovića i Grčića zatražio je da prikupe sve tragove i predmete na kojima je bila krv Dejana Petrekovića, što su oni i učinili. Maksimović je potom premjestio njegov automobil, bacio njegov mobitel, a sva su trojica nedaleko od Jaroševe kuće iskopali su jamu u koju su sljedećeg dana bacili mrtvo tijelo Dejana Petrekovića. Rupu su potom zatrpali, a kartonsku kutiju u koju je Grčić odložio predmete s tragovima krvi Dejana Petrekovića su spalili.

Jaroš je inače u obrani tvrdio da ima snimke iz kojih se vidi da je Grčić ubojica, no sud mu nije povjerovao. Grčić se nagodio s tužiteljstvom te je zbog pomaganja u ubojstvu osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a tijekom suđenja je bio svjedok. Jaroš je i ranije bio osuđivan i to više puta, a tijekom svojih zatvorskih boravaka sprijateljio se sa Srđanom Mlađanom, jednim od zloglasnijih hrvatskih ubojica, koji je dvostruko ubojstvo počinio kao maloljetnik, a kasnije je tijekom vikend izlaska iz zatvora u kojem je izdržavao kaznu zbog tih ubojstva, oteo jednu obitelj i ubio policajca.