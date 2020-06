Kovač: Kompromitirani ste, na listi imate izrazite ljevičare. Bartulica: A jesu li bivši komunisti problem HDZ-a

U studiju Večernjeg lista sučelili smo dvojicu kandidata iz 6. izborne jednicice, Stephena Nikolu Bartulicu, prvog na listi Domovinskog pokreta i Miru Kovača, posljednjeg kandidata na listi HDZ-a.

Kandidati su odgovarali na pitanja o utjecaju epidemije koronavirusa na izbornu kampanju, izbornim listama i programima te o mogućoj poslijeizbornoj suradnji.

Jedan od izbornih slogana HDZ-a je 'Sigurna Hrvatska - isti tretman za sve'. Međutim ovih dana premijer Plenković se susreo sa zaraženim tenisačem Đokovićem. I dalje je u kampanji za razliku od onih koji su u izolaciji.

Kovač: Hrvatska je još u vrhu sigurnih zemalja kad je riječ o broju zaraženih i smrtnih slučaja. Uvijek se držim preporuka HZJZ-a, a on je rekao da nema potrebe za samoizolacijom. Ako smo se toga držali do sada onda tako treba biti i dalje.

Postoje kritike na ispoliziranost Nacionalnog stožera, a neki članovi su na listama HDZ-a.

Kovač: Hrvatska je na tom planu pokazala zrelost jer imamo recimo četiri puta manje zaraženih na milijun stanovnika u odnosu na Njemačku, deset puta manje smrtnih slučajeva na milijun stanovnika od Švedske te mnogo manje zaraženih. Prema tome na tom planu smo kvalitetni. A u vrijeme kampanje ne možete izbjeći da netko kaže da je riječ o politizaciji. SDP je posljednjih mjeseci svašta poručio, no Vlada je pokazala zrelost, odgovornost i efikasnost te sam uvjeren da ćemo 5. srpnja vidjeti pobjedu HDZ-a.

Bartulica: Poštujem pokušaj kolege Kovača da opravda ovu situaciju i ono što se ne može obraniti. Ovaj datum, 5. srpnja, je nametnut od ove Vlade jer su mislili profitirati od krize sa koronom. No, nakon ovog u Zadru im se to vraća kao bumerang. Nažalost Hrvatska i turizam će ispaštati. Svjetske medijske kuće šire vijest da je naša zemlja nesigurna. Slušamo spinove kako su mjere poštovane. No, ovo se nije smjelo dogoditi. Plenković očito smatra da je iznad pravila koja vrijede za ostale. Birači to neće honorirati i ne bih volio biti u njegovoj koži 5. srpnja.

Kovač je dodao kako nije korektno Hrvatsku prikazivati kao rizičnu zemlju kad je riječ o epidemiji te da na izborima nikakve kopije HDZ-a u javnom prostoru neće uspjeti.

Kovač: Nitko ne bježi od činjenice da 5. srpnja nije najsretniji datum, no bili smo u situaciji da se odlučimo za onaj datum koji je najmanje loš za provedbu izbora. Od politizacije toga nema vajde.

Bartulica: Mi nismo kopija HDZ-a. A Domovinski pokret pojavio se na političkoj sceni zbog propusta HDZ-a i SDP-a posljednjih 30 godina. Između ostalog i zbog velikog odlaska naših ljudi u inozemstvo. Otprilike 400 tisuća ljudi je otišlo. Hrvatska ostaje možda za neke sigurna, ali prazna zemlja. Slika izvan Zagreba je tužna, imamo prazna sela i poluprazne gradove. Za to je odgovoran HDZ i ovaj način upravljanja. Njihovi i članovi SDP-a ne odlaze, njima je dobro, no oni koji nisu umreženi s političkim strukturama - odlaze.

Postoje kritike da su svi iz opcije za promejne u HDZ-u, koji su sada na listama, dimna zavjesa Plenkoviću za desnicu.

Kovač: Nikada nikome nisam bio dimna zavjesa. Uvijek sam imao svoje mišljenje. HDZ može pobijediti samo ako je uključiv i ako okuplja. Svatko od nas ima svoj identitet koji je prepoznatljiv u javnosti. Ima ga i Stier. Na unutarstranačkim izborima imali smo jednu utakmicu, bilo je udaraca. No kad je zvršila ta utakmica krenuli smo dalje. Sada smo napravili liste za pobjedu HDZ-a. Kod nas u stranci ima ljudi koji su konzervativniji, tradicionalniji, neki su liberalniji, a veže nas to da je HDZ stožerna, narodnjačka, demokršćanska stranka.

Bartulica: Svjestan sam da stranke moraju tolerirati različite stavove. No, ono što je sporno jest da HDZ, kad krene kampanja, zastupa određenu retoriku i stavlja određene ljude pa i na dno lista da bi privukao pažnju, a kada je na vlasti, vlada nažalost lijevo. I ta prevara se stalno ponavlja. Tako je Božinović vodeći na listi 6. izborne jedinice, a bio je predstojnik ureda tadašnjeg predsjednika Mesića kada se provodila detuđmanizacija.

Kovač: Gospodin Bartulica mi je sad nabacio loptu pa moram poentirati. On predvodi listu na kojoj su dvije osove koje su služile ljevici u Sisačko-moslavačkoj županiji. Riječ je osobama koje su surađivale s bivšom županicom Merzel odnosno gradonačelnicom Ikić Baniček. Dakle, prvo morate biti sami sa sobom na čisto prije nego što idete u eksplikaciju lista HDZ-a.

Bartulica: Gospođa Ivšić i gospodin Vrbanus pozvani su na listu od ljudi koji su bili zaduženi za sisačko područje. Iskreno nisam bio uključen u sastavljenje liste, a zbog nametnutnog datuma izbora kod nas je sve moralo ići brzo. Dopuštam da tu ima imena koja se samnom ne slažu i s kojima nisam imao priliku razgovarati o mnogim stvarima.

Kovač: Kompromitirani ste time što na listi imate izrazite ljevičare.

Bartulica: A jesu li bivši komunisti problem u HDZ-u? Je li to problem, trideset godina to gledamo.

Kovač je potom kazao kako moraju spriječiti dolazak ljevice na vlast, a HDZ je jedina 'brana' za to.

Kovač: Kako to izgleda kada se divlja ideološki, kada se bez dogovora s lokalnim stanovništvom u Vukovaru postavljaju dvojezične ploče, kada imate čelnog čovjeka države koji u Izraelu govori da u Hrvatskoj postoji ustaška zmija, e to su slike koje treba imati na umu kada se izlazi na izbore. HDZ je jedina snaga koja to može zaustaviti.

Hoće li Domovinski pokret pomoći dolasku SDP-a na vlast?

Bartulica: Žalosno je stanje na fejk ljevici i stalno ponavljam da je zadnje što Hrvatskoj treba povratak ljevice na vlast ili dolazak Bernardića, Beljaka i sličnih. Međutim, stalno iz HDZ-a slušamo tezu da je Škoro kriv za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. No, vidimo sa njezinim outanjem kao ljevičarke i prostačkom gestom pokazivanja srednjeg prsta cijeloj naciji za što se zapravo zalaže i koliko je prevarila birače kad je bila na Pantovčaku. Logično je da je HDZ sam kriv za taj poraz.

Ukoliko bude u prilici da s HDZ-om nakon izbora formira vladu u javnosti se tvrdi da će Domovinski most tražiti da premijer ne bude Plenković.

Bartulica: Ne bih se uključio u ovo da smatram kako Plenković dobro vodi Hrvatsku. Njega ne vidim kao dio rješenja već kao dio problema. Rezultati su porazni, a Hrvatska zaostaje. Nismo proveli nužne reforme kao da je cijepljen od njih. Imali smo inicijative koje su došle iz naroda,a Plenković i Kuščević su im pokazali srednji prst. To je dovoljno da ne možemo imati povjerenje u njega. HDZ mora biti svjestan da su ga izabrali kao predsjednika stranke te se moraju nositi s njegovim drskim ponašanjem tijekom kampanje.

Kovač: Vidjet ćemo nakon pobjede na izborima kako sastaviti Vladu. Vodeća stranka je ta koja će to učiniti.

Bartulica i Kovač još su govorili o odnosima sa Srbijom, susjednim zemljama, EU... a cijelo sučeljavanje pogledajte u videu.