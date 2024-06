U Split stiže prva europska znanstvena ekspedicija proučavanja utjecaja čovjeka na priobalna područja

Prva europska znanstvena ekspedicija proučavanja utjecaja čovjeka na priobalna područja stiže u Split. Projekt TREC usmjeren je na razumijevanje obalne bioraznolikosti i njezine reakcije na prirodne i umjetno stvorene čimbenike okoliša, od molekula do cijelog ekosustava. Uz europske znanstvenike koji će istraživati u Hrvatskoj, sudjelovat će znanstvenici splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Tijekom boravka istraživača u Splitu od 10. do 14. lipnja, bit će organiziran i bogat program za građane.



Obalna područja su pod izravnim utjecajem ljudskih aktivnosti. Razne vrste onečišćenja imaju nesagledive posljedice na zdravlje obalnog ekosustava. Unatoč desetljećima znanstvenih istraživanja, još uvijek postoje mnoga neodgovorena, ali važna pitanja, posebno o utjecaju ljudske aktivnosti na biološku raznolikost na mikro razini, ali i o molekularnim mehanizmima uključenim u povratne informacije organizam-okoliš, piše Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Međunarodna znanstvena ekspedicija "Traversing European Coastlines" (TREC), započeta je u ožujku 2023. Prvi dio ekspedicije bio je fokusiran na europsku obala duž Atlantika, Baltičkog i Sjevernog mora. Tijekom 2024. godine ekspedicija se preselila na obale Sredozemnog mora i uskoro stiže u Hrvatsku.

TREC je prvi projekt ovakvog tipa koji na cijelom europskom kontinentu proučava obalne ekosustave. Ekspedicija će omogućiti bogatije i dublje razumijevanje načina na koji obalni ekosustavi reagiraju na različite prirodne i ljudske izazove kojima su suočeni.



TREC ekspediciju predvodi Europski laboratorij za molekularnu biologiju (EMBL) zajedno sa Zakladom Tara Ocean, konzorcijem Tara OceanS i Europskim centrom za biologiju mora (EMBRC). Okuplja više od 150 istraživačkih timova iz više od 70 institucija iz 21 države. U Hrvatskoj će ekspediciju obavljati uz prisutnost znanstvenika s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, koji je lokalni partner ekspedicije TREC.

VEZANI ČLANCI:

Europski znanstvenici u Hrvatsku će doći s mobilnim laboratorijima i istraživačkim brodom "Tara", čime se cijeli laboratorij dovodi sve do mjesta uzorkovanja umjesto ustaljene prakse odvoza uzoraka do udaljenih laboratorija. Projektom se sakupljaju uzorci morske vode i sedimenta, kao i uzorci tla i zraka na području Ražanca, Splita, Podgore i ušća Neretve u razdoblju od 11. do 17. lipnja.



Svi uzorci prikupljeni tijekom TREC-a koristit će se u temeljne i nekomercijalne istraživačke svrhe, a projektom će se generirati otvoreni skupovi podataka mikrobne bioraznolikosti. Svi skupovi podataka i ostvareni rezultati imat će otvoreni pristup kako bi se obogatile trenutne spoznaje obalne bioraznolikosti, što će ujedno olakšati pronalazak pokazatelja zdravlja obalnog ekosustava i razvoj strategija ublažavanja onečišćenja. Kako bi približili svoja istraživanja široj publici, tijekom boravka ekspedicije u Splitu u razdoblju od 10. do 14. lipnja bit će organiziran bogat program za građane. Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, zajedno s europskim kolegama, organizirat će igre i radionice za najmlađe te predavanja kojima će se zainteresirana javnost upoznati s raznim temama vezanim za morski ekosustav i samu TREC ekspediciju.

FOTO Ovo su neobične vrste koje žive u Jadranu: Neke od njih jako su otrovne