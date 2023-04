U Škotskoj kreću voziti samovozeći autobusi: Ovo je uzbudljiva prekretnica

Idući mjesec preko mosta nedaleko škotske prijestolnice Edinburga počinju voziti autonomni autobusi, a vjeruje se da je riječ o prvim takvim samovozećim vozilima u javnom prometu. Prijevoznička tvrtka Stagecoach najavila je da će samovozeći autobusi 15. svibnja krenuti voziti 22,5 kilometara dugu rutu između Ferrytoll ‘park and ride’ stanice u Fifeu do željezničke i tramvajske postaje Edinburgh Park, preko mosta Forth Road.

Pet autobusa na jedan kat prevozit će oko 10 tisuća putnika tjedno. Vozila posjeduju senzore koji omogućuju vožnju na ranije određenim rutama s brzinom do 80 kilometara na sat. U busevima će biti i dva zaposlenika. Sigurnosni vozač sjedit će na vozačkom mjestu kako bi nadzirao putovanje, a takozvani kapetan busa pomagat će putnicima s ukrcajem, kupnjom karata i drugim upitima.

Britanska vlada smatra da je riječ o prvoj javnoj liniji s velikim autonomnim autobusima. Ministar prometa u škotskoj vladi Kevin Stewart to je nazvao “uzbudljivom prekretnicom” i “inovativnim i ambicioznim projektom”. Direktorica Stagecoacha Carla Stockton-Jones izrazila je zadovoljstvo što prva autonomna flota autobusa kreće na istoku Škotske gdje je sjedište tvrtke i mjesto “iz kojeg je krenula prije 40 godina”.

