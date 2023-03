Putnici se žalili na autobusnu liniju 607. ZET: Ionako ćemo ju ukinuti, vraćamo 615

Zbog radova na Jadranskome mostu i u pothodnicima na zapadnom dijelu Avenije Dubrovnik ZET je početkom godine ponovno uveo autobusnu liniju 607, koja zamjenjuje tramvaje. Poznata je to linija brojnim Novozagrepčanima jer bus koji povezuje Sopot i Savski most vozio je gotovo dvije godine tijekom rekonstrukcije remetinečkog rotora i tada je funkcionirao odlično.

Sada pak stižu pritužbe.

Umjesto svakih nekoliko minuta, žale se putnici, nerijetko pretrpani autobus vozi svakih 16 minuta. Frekvencija polazaka osjetno je manja nego kada je linija 607 vozila tijekom radova na rotoru zbog činjenice da tada tramvaj broj 7 nije prometovao zapadnim dijelom Avenije Dubrovnik, kažu pak u ZET-u.

– Tramvajska linija 7 vozi u prosjeku svakih sedam minuta, a pritom je kao početno uređeno i stajalište ispod remetinečkog rotora te nema potrebe za povećanim kapacitetima na autobusnoj liniji 607. Uz nju, istom trasom prometuje i linija 109 s 11 autobusa – objašnjavaju.

Kako je najavljivano, od prošloga tjedna na toj su liniji i novi Mercedesovi autobusi. S druge strane, doznajemo i kako linija 607 uskoro odlazi u povijest, barem do nekih sljedećih radova.

Vraća se 615

– Linija 607 prometovat će do kraja radova na ugradnji dizala i rekonstrukciji pothodnika u Trnskom i Savskom gaju, čiji se završetak očekuje krajem ožujka. Nakon toga u prometu će ponovno biti autobusna linija 615, koja će povezivati Novi Zagreb i terminal Savski most do završetka radova na Jadranskome mostu – ističu u ZET-u.

Podsjetimo, na Jadranskom su mostu, starom više od 40 godina, u tijeku radovi na zamjeni prijelaznih naprava. Završetak se očekuje do ljeta, nakon čega će se prometnica otvoriti u punom profilu, što uključuje i tramvajske tračnice do Savskog mosta, kojima će ponovno voziti linija 7, koja će ga povezivati s Dubravom, te linija 14, koja prometuje od Zapruđa do Mihaljevca.

