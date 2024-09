U Novom Zagrebu vlak naletio na automobil, jedna osoba ozlijeđena: 'Rekli su da ćemo nastaviti autobusom'

Teška nesreća u ulici Kate Mlinarić u Novom Zagrebu, dogodila se u četvrtak poslijepodne, oko 16 sati. Naime, vlak je naletio na automobil, pri čemu vozač teško ozlijeđen. Automobil je u potpunosti smrskan uslijed snažnog udarca. Vozač automobila je prevezen u KBC Zagreb.

Cestovni promet na tom području ubrzo pušten, međutim, željeznički promet još uvijek je u prekidu, dok se izvode očevidne radnje kako bi se utvrdili uzroci nesreće, javljaju nam iz PU zagrebačke.

Putnica koja je putovala iz Jastrebarskog prema Glavnom kolodvoru podijelila je svoje iskustvo s nama. Prema njenim riječima, vlak je trebao krenuti u 16:35, no zbog nesreće su im najprije rekli da neće krenuti barem sat i pol. Kasnije su obavijestili putnike da će vlak prevesti do Hrvatskog Leskovca, a zatim će nastaviti s organiziranim prijevozom autobusom.

"Doista smo se i uputili dalje vlakom, ali autobusa toliko dugo nije bilo, da sam ja organizirala privatan prijevoz dalje do Zagreba. U vlaku su nam, što se tiče nesreće, samo kazali da je došlo do naleta na osobni automobil i da je netko teško stradao. Nadam se da će sve biti u redu s osobom u vozilu, koje je navodno smrskano..", kazala nam je putnica. Trenutno se provodi detaljna istraga kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog incidenta.

Mediji neslužbeno doznaju da je nesreću skrivio vozač automobila, a auto je od udarca završio u jarku pored pruge. Iz HŽ-a su za Danas.hr potvrdili kako se nesreća dogodila između stajališta Remetinec i kolodvora Hrvatski Leskovac te da je u vlaku je bilo oko 200 putnika. Dio putnika prevezen je zamjenskim autobusnim prijevozom, a dio putnika izašao je iz vlaka i organizirao vlastiti prijevoz.

