U novini ili novinama, par ili nekoliko? Ovo je 10 najčešćih pogrešaka pri pisanju

Jednog dana kasnog rujna, dok je kiša uporno lupkala po prozorima zgrade u koju se nedavno preselila cijela redakcija, izvršni urednik, prilično uzrujan, sjurio se do deska i, ni trenutka ne oklijevajući, lupio novinama o stol. Vjerojatno bi, kad bi bilo moguće, radije zgužvao i bacio ekran koji je iritantno titrao. Sve oči u redakciji bile su uprte u njega. Papiri su letjeli na sve strane, ali nitko se nije usudio progovoriti. Svi su znali – sprema se oluja.

"Što je ovo?!" viknuo je, listajući novine kao da traži neki izgubljeni smisao života. "Piše da je kupovina emocionalno iskustvo!? Od ogromnog značaja, kažu! Pa, nije to ogromno, nego golemo! A značaj, dragi moji, nije ono što mislite! To je sinonim za karakter! Netko može imati blagu narav, dobar značaj, ali kupovina... ozbiljno?" Zastao je i prevrćući očima dodao: "I još ću vam jednom napomenuti, kaže se novine, a ne novina. Novine su uvijek u množini, nije to jedan list, nije to ni jedna novost!"

Ovo su samo neki primjeri. Internet je prepun gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. Stoga smo odlučili nabrojati 10 najčešćih.

- S obzirom na to da

U standardnom jeziku upotrebljava se ispravan oblik vezničkog skupa s obzirom na to da. Oblik s obzirom da ili obzirom da nije prihvatljiv. Također, umjesto bez obzira što, ispravno je koristiti bez obzira na to što.

Obzirom na to da je prognoza bila loša, izlet je odgođen. > S obzirom na to da je prognoza bila loša, izlet je odgođen.

Bez obzira što je bilo kasno, nastavili su s radom. > Bez obzira na to što je bilo kasno, nastavili su s radom.





- Gdje, kuda i kamo

U svakodnevnoj uporabi često se griješi s prilozima gdje, kuda i kamo. Prilog gdje nikada se ne bi trebao koristiti uz glagole koji označuju kretanje, trebamo ga rabiti samo kada želimo doznati mjesto. Gdje živiš? – U Zagrebu.

Upitni prilog kuda upotrebljavamo kada želimo doznati smjer ili put kretanja. Kuda ideš nakon škole? – Idem preko trga pa kroz park do kuće.

Upitni prilog kamo upotrebljavamo kada želimo doznati cilj kretanja, odredište. Kamo ideš? – Idem kući. Kamo putuješ? – U Zagreb.





- Novine

Imenica novine ide u red s imenicama koje nemaju oblik za jedninu. Često se čuje novina ili u novini piše ili piše za novinu, a trebalo bi novine, u novinama piše, piše za novine. Ta je imenica pluralia tantum i ne može se od nje izvoditi jednina (novina).

Taj se nepravilni oblik naročito proširio pod utjecajem talijanskoga jezika jer se u talijanskom razlikuje oblik za jedninu i oblik za množinu, pa se u nas obično češće čuje u primorskim krajevima gdje je i talijanski utjecaj jači, objasnila je dr. sc. Sanda Ham.



Glagoli zahvaliti i zahvaliti se često se koriste bez prepoznatljive razlike, ali ta razlika je važna. Zahvaliti znači izraziti zahvalnost, kao u rečenici: "Zahvalio je na pozivu", što podrazumijeva prihvaćanje poziva. Kad se doda "se" dobiva se novi glagol koji znači odbiti nešto. "Zahvalio se na pozivu" znači da je osoba poziv odbila. "Zahvalio se na ponuđenoj suradnji" znači da suradnju nije prihvatila.U hrvatskom jeziku pasivna konstrukcija koristi se u ograničenoj mjeri. Izrazčesto stvara nepotreban pasiv, bolje je birati aktivne rečenice. Umjesto rečenice "Predavanje je praćeno od strane studenata", pravilnije je reći "Studenti su pratili predavanje." Umjesto "Ugovor je potpisan od strane radnika", bolje je reći: "Radnici su potpisali ugovor." Aktivne rečenice su jasnije i prirodnije u hrvatskom jeziku, osobito kad je jasno tko vrši radnju.Ispravno je pisati, a ne. Glagolski pridjev trpni može se izvesti s palataliziranom (donešen) i nepalataliziranom osnovom (donesen), ali prednost se daje nepalataliziranoj osnovi. Pravilno je, dok se obliksmatra manje poželjnim. Dakle,U hrvatskome standardnom jeziku imenica par označuje skupinu od dvaju predmeta ili dviju osoba, naglašava se u Hrvatskom jezičnom savjetniku. Imenicaodnosi se na skup od dvaju predmeta ili osoba. Tako se pravilno rabi u izrazima poputili. Međutim, pogrešno je riječupotrijebiti u značenju. U neformalnom govoru možete čuti rečenice poput "Kupi par limuna" ili "Dolazim za par minuta", no treba reći "Kupi nekoliko limuna" i "Dolazim za nekoliko minuta".Zamjenice muškog roda mogu nas zbuniti kad je riječ o akuzativu. Treba li reći koji ili kojeg? Pravilo je jednostavno: za živa bića koristimo se oblikom, a za neživo upotrebljavamo oblik. Na primjer, ispravno je reći, jer je pas živo biće, dok bi za nežive predmete trebalo rećijer je automobil stvar.Često mijenjamo srednji rod jednine pridjeva, pa tako često kažemo. Međutim, to nije ispravno u standardnom jeziku. Pravilan oblik je, pa je ispravno rećiN sve, G sveg(a), D svem(u), A sve, V sve, L svem(u), I svim(e) – jedninaN sva, G svih/sviju, D svim(a), A sva, V sva, L svim(a), I svim(a) – množinaImenicačesto zadaje poteškoće govornicima hrvatskog jezika, posebno u nominativu i akuzativu. Nerijetko se griješi pa se u nominativu koristi oblik(koji je zapravo akuzativ) i obrnuto. Također, mnogi zamjenjujuriječju, koja je novijeg porijekla, ali nije standardni oblik.N kći, G kćeri, D kćeri, A kćer, V kćeri, L kćeri, I kćeri/kćerju.

