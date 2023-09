U Njemačkoj se gase starački domovi, drastično nedostaje njegovatelja: 'Nudimo čak i bonuse od 1.000€'

Dom za starije osobe, u malom mjestašcu Kalterherbergu na zapadu Njemačke, vrlo je ugodno uređen: obojen je u žuto, ima velike prozore i prekrasan mali park iza kuće. „Naša lista čekanja je duga. Svaki dan nas zovu dvije osobe zainteresirane za mjesto", kaže Andreas Nowack, privremeni ravnatelj doma.

Ali kuća je ipak većim dijelom prazna. Trenutno je popunjeno samo 17 od 38 mjesta. Početkom godine ovaj dom, koji je tada bio u privatnom vlasništvu, bio je na rubu stečaja, piše Deutsche Welle.

„Moram priznati da me to jako uplašilo", kaže Irmtraud Prümmer. Ova 81-godišnjakinja ovdje živi tek godinu dana. Njezina obitelj i prijatelji žive u blizini, u okolnim mjestima. Da je dom tada bio zatvoren, najbliži sljedeći bi im bio udaljen 50 kilometara. No tada je uskočio Crveni križ, koji je preuzeo vlasništvo.

Radi li više od trećine domova s gubicima?

Problem: dom je zapravo premalen da bi mogao sam sebe izdržavati. Bilo bi potrebno 70 do 80 mjesta da bi se isplatilo, kaže upravitelj Nowack. Učiniti ovaj dom za starije profitabilnim nije nimalo lak zadatak. Velik problem predstavlja nedostatak stručnog osoblja. Samo s dovoljno osoblja moguće je primiti dovoljan broj stanara. Ali u odnosu na ranije se broj zaposlenih u domu još i smanjio: budući da je prijetio stečaj, mnogi kvalificirani radnici su potražili novi posao. To je negativna spirala koja vuče na dolje i iz koje se dom prvo mora izvući.

POVEZANI ČLANCI:

I to je tako za mnoge domove za starije osobe u Njemačkoj. Prošle godine, prema podacima stručnog servisa pflegemarkt.de, 142 staračka doma, od oko 11.000 u Njemačkoj, morala su biti zatvorena. A samo u prva tri mjeseca ove godine bilo ih je već 200. A prema navodima analize Care Report konzultantske tvrtke Roland Berger, 37 posto domova u zemlji vjerojatno će do kraja godine biti u minusu.

Dom mora biti 98 posto popunjen

Ovaj je razvoj još uvijek prilično nov, kaže Thomas Kalwitzki sa Sveučilišta u Bremenu, koji istražuje teme vezane uz socijalnu skrb. Do sada su vlasnici poslovali profitabilno. Starački domovi bili su popularan cilj investitora i smatrali su se sigurnim ulaganjem.

No čitav je koncept bio na staklenim nogama – samo je mali korak dijelio zonu profita od zone gubitka: da bi domovi zarađivali novac, 98 posto mjesta mora biti popunjeno. Kada je stanara doma manje, on ulazi u crvenu zonu.

A to se može brzo dogoditi jer postoji velik nedostatak stručnog osoblja. Prema studiji Sveučilišta u Bremenu, trenutno ima 100.000 njegovatelja premalo – a potreba se povećava iz dana u dan.

POVEZANI ČLANCI:

Osim toga, troškovi osoblja su porasli prihvaćanjem novog kolektivnog ugovora u prošloj godini. Od rujna 2022. godine domovi za starije mogu naplatiti svoje usluge zdravstvenom osiguranju samo ako svoje osoblje plaćaju prema tarifi. Istovremeno, vlasnici domova mogu pregovarati o novim cijenama sa zdravstvenim osiguranjima samo jednom godišnje, kaže Kalwitzki, i sada imaju nepokrivene troškove. „Vlasnici domova očigledno nisu stvorili dovoljno financijskih rezervi kako bi prebrodili ovu tešku situaciju."

1.000 eura kao znak dobrodošlice - i bicikl

Neprofitnim vlasnicima poput Crvenog križa malo je lakše, jer ne moraju ostvarivati ​​zaradu i isplaćivati dividende kao veliki privatni lanci. „Za sada smo zadovoljni nulom, ni zarada, ali ni gubitak", kaže upravitelj doma Nowack. Zato on planira proširenje svog doma za starije na 80 mjesta u Kalterherbergu, i izgraditi novu zgradu. Ali ni to neće biti lako: troškovi gradnje trenutačno dramatično rastu.

Najveći je izazov ipak pronaći kvalificirano osoblje - posebno u ruralnim područjima. Trenutno Nowacku nedostaje sedam njegovatelja. „Stavili smo video-oglase na društvene mreže, tiskali reklame na vrećice za sendviče, nudimo bonus dobrodošlice od 1.000 eura, bicikl za posao, dodatno mirovinsko osiguranje i članstvo u fitness klubu. Pokušavamo biti privlačniji kao poslodavac u svakom pogledu - ali uopće nije jednostavno naći ljude."

No ipak nije nemoguće: troje zainteresiranih se javilo, dvoje je već zaposleno. To znači da u dom za starije osobe u Kalterherbergu mogu od rujna ponovno primati nove stanovnike.