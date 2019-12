'Vratili smo Hrvatsku narodu, a na parlamentarnima ćemo vratiti i još više'

U hotel Dubrovnik na Trgu bana Jelačića stigao je i trećeplasirani kandidat u utrci za Pantovčak Miroslav Škoro uz pratnju stihova "vrijedilo je svake kaplje znoja lica mog, vrijedilo je jer nas danas blagoslivlja Bog", a ulazak su okupljeni popratili i pljeskom i ovacijama "Škoro, Škoro".

- U ovom stožeru se večeras slavi pobjeda slobode i izbora onih ljudi koji vjeruju da su u Hrvatskoj promjene moguće. Nema nas malo, 454 000 birača je pokazalo da misli drugačije. Kretali smo od nule i došli do ovog. Četvrtina ljudi je uz nas. Nemojte biti tužni. Dvije trećine ljudi pokazalo je da nije zadovoljno aktualnom vlašću. Mi smo napravili povijesni rezultat, a nitko nam nije davao šansu. Dragi prijatelji promjene su nužne i mi smo pokazali da one imaju ljude koji su svjesni da ih moramo napraviti. Rekao bih također da smo u ovoj kampanji raskrinkali jednu interesnu hobotnicu koja je premrežila sve stranke i politički prostor u RH. Ne kažem to jer želim ostati vjerodostojan, nego jer sam se u to uvjerio u to, kao i većina Hrvatske. Slogan da želimo vratiti Hrvatsku narodu neće umrijeti večeras, ostaje i dalje - poručio je Škoro.

VIDEO Miroslav Škoro u stožeru nakon objave rezultata

Istaknuo je da su ostvarili značajan rezultat u Slavoniji gdje su ostvarili čak 43 posto glasova, uključujući i njegov rodni grad Osijek.

Čestitao je kandidatima koji su ušli u drugi krug, a birače pozvao da ostanu u Hrvatskoj.

- Vraćat ćemo i dalje Hrvatsku narodu. Na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više. Ja vas pozivam da ne napuštate Hrvatsku. Doći će vrijeme kada ćemo moći napraviti bolje promjene - dodao je.