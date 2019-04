U kućnom laboratoriju proizvodi tri vrste piva

Ne razmišljam o odlasku van, smatram da svoj puni potencijal mogu ostvariti u Hrvatskoj. Treba biti uporan, ulagati u svoje obrazovanje i imati malu dozu odvažnosti - kaže Klara Gelo, odlična studentica pete godine diplomskog studija Prehrambenog inženjerstva na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Naime, Klara u Zaprešiću već dvije godine u slobodno vrijeme proizvodi pivo u svom malom kućnom laboratoriju, a do danas je proizvela čak tri različita okusa.

Premda prije upisa na fakultet nije bila ljubiteljica piva, nakon kolegija o njegovoj proizvodnji, fascinirana raznim stilovima i sitnicama koje utječu na okus, počela je proučavati dodatnu literaturu o pivu i procesu proizvodnje. Klara je odlučila znanje primijeniti u praksi stoga je kupila opremu za proizvodnju uz pomoć stipendije, s obzirom na to da je riječ o poduzetnoj studentici koja je u deset posto najboljih na svom smjeru.

- Tijekom studiranja dobivala sam stipendiju radi izvrsnog uspjeha koju sam odlučila uložiti u nešto korisno, a to je bila oprema za proizvodnju. Dio novca od stipendije i studentskih poslova trošila sam na putovanja i tako sam počela isprobavati piva iz drugih zemalja - priča nam mlada pivarka.

Započela na štednjaku

Proces proizvodnje sastoji se, kaže, od nekoliko koraka, a cijeli postupak traje otprilike mjesec dana.

- Proizvodnju sam započela u kuhinji na štednjaku i sa svakom novom šaržom nešto sam pokušala poboljšati i nadograditi. Već u drugom kuhanju kupila sam opremu što mi je olakšalo kuhanje. Kada jednom krenete s proizvodnjom i kada vam to predstavlja veliku strast, jednostavno uđete u taj jedan vrtlog iz kojeg teško možete izaći; imate potrebu stalnog poboljšavanja, ulaganja i sve većeg truda. Pri degustaciji su mi pomogli prijatelji, obitelj, ali i profesori na fakultetu od kojih sam dobivala pohvale, ali i konstruktivne kritike. Upoznala sam dosta ljudi iz svijeta craft pivarstva koji su prepoznali moj trud i dobru tehniku kuhanja - priča nam Klara i dodaje da se prvo zaljubila u proizvodnju, a tek onda u pivo.

Usavršavanje recepata

- Kod proizvodnje mi se najviše sviđa što postoji milijun parametara koji utječu na završni proizvod, što mi predstavlja veliki izazov. Trenutačno pivo proizvodim i dalje doma gdje sam cijeli kat prenamijenila u mali laboratorij, ali je sad to puno sofisticiranija oprema - kaže Klara. Trenutačno u ponudi ima tri vrste: pivo The First Lady punog okusa i jače gorčine, zatim pitko ljetno pivo Teenage Drea te Green Fantasy standardne jačine.

Pristiglo joj je, kaže, već nekoliko ponuda, no trenutačno je fokusirana na usavršavanje recepata postojećih piva i razvijanje novih.

- Ne razmišljam o odlasku van, smatram da svoj puni potencijal mogu ostvariti u Hrvatskoj - zaključuje Klara Gelo.