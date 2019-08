U kombiju ostavio 11 migranata da potonu u Kupi, spasili ih policajci

U posljednjih godinu dana krijumčari ljudima izazvali su na hrvatskim cestama prometne nesreće u kojima su stradale desetine ilegalnih migranata na putu prema granici sa Slovenijom i dalje prema zapadu. Jučer je kod Gline u Sisačko-moslavačkoj županiji jedna strana državljanka na tom mučnom putu i smrtno stradala.

Vozač kombija njemačkih registarskih oznaka sletio je oko 3 sata s ceste u rijeku Kupu bježeći od policije. Vozilo je počelo tonuti, a on je pobjegao u obližnje minsko polje, ostavivši 11 migranata koje je prevozio na nemilost hladnoj bujici. Spasili su ih policajci koji su razbili stakla i izvukli ih na obalu. Na žalost, jedna je žena preminula na mjestu nesreće kod sela Slatina Pokupska. Vozač za kojim je odmah pokrenuta potraga u kojoj su sudjelovali i helikopteri i psi tragači, državljanin je Srbije. - Migranti su smješteni u Policijskoj postaji Glina i s njima se obavljaju obavijesni razgovori koji bi mogli dovesti do pronalaska vozača.

Strance ostave u selu

U vozilu je bilo djece i žena - kazali su u PU sisačko-moslavačkoj. Jednom je muškarcu pružena liječnička pomoć, no vjerojatno zbog šoka koji je doživio. Glasnogovornik policije Darko Kačmarčik u 15.30 sati nam je rekao da potraga za vozačem i dalje traje. Policija je pozvala i građane da im pomognu s informacijama. Tijekom pojačanog nadzora radi suzbijanja nezakonitih migracija, policajci su pokušali zaustaviti vozača koji se oglušio na svjetlosna i zvučna upozorenja. Naprotiv, ubrzao je i zbog toga sletio u rijeku Kupu.

Od čega je umrla žena, i čija je državljanka, do pisanja teksta nije bilo poznato, kao ni koji će biti status preživjelih stranaca. - Čula sam helikoptere negdje do 13 sati. Nesreća se dogodila kod vikendaškog naselja. Gledajte, ja se ne bojim migranata jer njima je važno samo da dođu do Slovenije, a mi smo im samo usput.

Iskreno, nisam nikad vidjela ni jednog jedinog migranta - kaže nam mještanka Slatine Pokupske. U selu ipak kažu da krijumčari dovezu strance i ostave ih, bez ikakvih dokumenata i mobitela. - To je smišljena akcija i netko dobro profitira na tim ljudima - vele. Proširila se i priča da su prije nekoliko dana stranci koje je netko dovezao u terencu ukrali čamac i odvezli se preko rijeke. Prometne nesreće koje su izazvali lakomi i na ljudskoj patnji zarade željni kriminalci, zaredale su posljednjih mjeseci. Na području PU međimurske 29. svibnja s ceste je sletjelo vozilo zagrebačkih oznaka s petoricom migranata. Vozač, 20-godišnji državljanin Srbije, pokušao je pobjeći, no brzo je uhićen. Dva tjedna prije u vozilu slovenskih registarskih oznaka koje je sletjelo s ceste u jarak natiskalo se desetero migranata iz Pakistana.

Granična policija i dronovi

Vozač je bio 51-godišnji državljanin Srbije. U Rijeci se 19. siječnja Audi s tablicama BiH u kojem su se prevozili migranti zabio u ogradu, 24. studenog na riječkoj zaobilaznici kod čvora Orehovica prevrnuo se kombi s 13 migranata koje je prevozio 25-godišnji srpski državljanin, a 15. kolovoza u Ličko-senjskoj županiji vozač kombija srpskih registarskih oznaka zabio se u policijsko vozilo i pokušao pobjeći. Iz omanjeg kombija je izašlo 24 migranata! - Ovo je problem opće sigurnosti koji treba riješiti jer generira i goleme prometne probleme.

Dakle, to jest prometni problem, ali izvor nije u prometu. Krijumčari prelaze čak i autocestu ako im je na ruti, isto kao i državne i lokalne ceste. Ne samo da mogu stradati ilegalni migranti koje prevoze, nego i ostali sudionici u prometu. Problem treba rješavati policija, prije svega granična, uz korištenje tehnologije poput dronova i termovizijskih kamera - kaže prometni stručnjak dr. sc. Željko Marušić. Po zakonu velikih brojeva, ističe, počet će se događati takve tragične prometne nesreće. - Treba spriječiti nekontrolirane tokove ljudi. U pravilu krijumčari idu tamo gdje ih drugi ne vide, njima nije prioritet sigurnost i time sve ugrožavaju - zaključuje.