Društvene mreže 'izgorjele' na dan izbora. Ovo su najbolje fore s Twittera

Izborni je dan, kako to uvijek i biva, potaknuo niz komentara, reakcija, rasprava i svega ostalog što se tijekom dana zbivalo na raznim kanalima društvenih mreža. Ljudi su do 19 sati uglavnom komentirali visoku izlaznost na parlamentarne izbore, komentirali su se redovi na pojedinim biračkim mjestima poput onoga u Varšavskoj ulici u Zagrebu... Mnogo reakcija izazvale su i fotografije političara s biračkih mjesta.

"Ja dok čekam da mi teta u dućanu nareže točno 20 deka parizera", stajalo je uz komentar poznatog društvenog kroničara Frana Kušete na njegovu X-profilu.

Ja dok čekam da mi teta u dućanu nareže točno 20 deka parizera pic.twitter.com/aYbhmBxrFl — Fran Kušeta (@FranKuseta) April 17, 2024

Mnogi su se na bivšem Twitteru složili s time da je srijeda idealan dan za održavanje izbora. Kad je objavljeno da je do 16.30 sati glasala polovica birača u Hrvatskoj i inozemstvu, to je dobilo i dodatnu potvrdu. Mnogima se svidio dan hrvatskog festivala demokracije, i to ne samo zato što su mogli uživati u neradnom danu.

Izbori srijedom bi trebali postati standard demokracije. — anominan (@anominan) April 17, 2024

Obzirom na izlaznost izbori bi uvijek trebali biti srijedom — Talmi (@TalmiZG) April 17, 2024

Do objave prvih rezultata izlaznih anketa ekipa na društvenim mrežama uglavnom je komentirala dugačke redove, ali i raznorazne zgode i nezgode s biračkih mjesta.

Čudim se ljudima koji izađu na svoje izborno mjesto i onda ponište listić? Kaj je tim ljudima u glavi to samo oni znaju. #izbori — Miroslav Matejaš 🌵 (@SilverSpace) April 17, 2024

Građani su na pojedinim biračkim mjestima bili upozoravani da nije moguće poslužiti se toaletima. Ako je pokojem biraču zov prirode ipak bio jači od odluke da pričeka, taj se trebao obratiti "security officeru".

Ajmooo ali nemojte da vam se piški #izbori pic.twitter.com/artaB9z2R2 — Vlado Vince (@mejs) April 17, 2024

Treba odnijeti vode ljudima u Varšavskoj pic.twitter.com/qeT8vbOFBh — Tonći (@toncitalaja) April 17, 2024

Nekima se svidjelo to što dva dana traje izborna šutnja. Kako kažu, produljili bi to oni...

nije loša ova predizborna šutnja, možda da je proširimo dodatno, tipa do kraja godine — borrissey (@brrssy) April 16, 2024

Šaljivih je komentara i dosjetki bilo podosta, izdvojit ćemo još poneke...