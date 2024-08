U KBC-u Split kronično nedostaje krvi, odgađaju se i operacije: 'Mami je potrebna krv, tko može neka donira'

U splitskoj bolnici u ponedjeljak i utorak su se na Zavod za transfuzijsku medicinu javili brojni darivatelji krvi svih krvnih grupa, a nakon što je u ponedjeljak iz te bolnice upućen apel da im nedostaje krvi zbog čega su bile odgođene neke operacije.

Od pročelnice Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Split Slavice Dajak Hina doznaje da je od ponedjeljka ujutro, kada je objavljeno da splitskoj bolnici nedostaje krvi svih krvnih grupa, tamo stiglo dosta darivatelja koji čekaju u redu i na vrućini kako bi dali krv, budući da ih osoblje, nažalost, ne može u kratkom vremenu obraditi.

"Apel je dobar, odaziv je u tijeku. Jako smo zadovoljni odazivom. Operativni programi će krenuti. Uglavnom nam se, najviše, javljaju naši stari, ali i novi darivatelji, te neki koji krv nisu davali dugo godina. Do kraja tjedna ćemo moći reći je li naš apel medijima urodio plodom jer ćemo tada tek vidjeti imamo li dovoljno zaliha krvi", rekla je Dajak. Na ovoj POVEZNICI možete provjeriti kakvo je stanje sa zalihama krvi.

Kao razlog u splitskoj bolnici navode produženi vikend i godišnje odmore, kada najčešće dolazi do nestašice pojedinih krvnih grupa. "Nama je period ljeta uvijek kritičan. Koliko god se na to pripremimo uvijek dođe do ovog apela. Veliki je priljev zbog turističke sezone. Isto tako tijekom ljetnih mjeseci imamo manji broj organiziranih terenskih akcija u Županiji, ne rade fakulteti i škole" kazala je dr. Josipa Milardović za Dnevnik.hr, koja je zahvalila svim darivateljima krvi koji su se odazvali apelu.

Kaže i kako je u ponedjeljak unuka došla dati krv za svojeg djeda. "To je primjer kako članovi obitelji pomažu u ovakvoj situaciji. Svi dođu kada čuju da netko njihov mora odgoditi operaciju za dan, dva. I oni su svi dobrodošli. Pozvala bih sve koji se još dvoume da dođu. Kratkotrajno je i bezbolno" kazala je dr. Milardović za Dnevnik.hr.

Na društvenim mrežama se u utorak proširio i apel muškarca koji traži darivatelje za svoju majku. "Mama mi sutra ima operaciju pluća i žele otkazati operaciju radi nestašice krvi pa ako bi tko moga doci danas do 19 sati, a inače do 15 rade, na transfuziju da se da krv (kažu nebitna krvna grupa)" napisao je na Facebooku, a njegovu objavu podijelilo je gotovo 400 ljudi.

U KBC-u Split svi građani imaju priliku darivati krv svakog radnog dana u Zavodu za transfuzijsku medicinu, u Ambulanti za dobrovoljno darivanje krvi smještenoj na adresi Spinčićeva 1 (Firule). Radno vrijeme ambulante prilagođeno je različitim potrebama darivatelja. Ponedjeljkom, utorkom i petkom ambulanta je otvorena od 7.30 do 15, dok srijedom i četvrtkom radi produženo, od 7.30 do 19. Za sve darivatelje osiguran je besplatan parking u trajanju od sat vremena na lokaciji Spinčićeva 2 (Lazarica), koja se nalazi preko puta glavnog ulaza u KBC Split. Nakon darivanja krvi, darivatelji će dobiti vaučer kojim će moći opravdati korištenje parkinga.

