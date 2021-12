U KB Dubrava zbog Covida preminuo 22-godišnjak

U KB Dubrava noćas je preminuo 22-godišnji mladić obolio od Covid-19 infekcije.

U Dubravi je bio oko tri tjedna, na intenzivnoj i na respiratoru, no stanje mu se pogoršavalo. Do dolaska u bolnicu smatralo se da mladić nema nikakve komorbiditete, međutim, tokom liječenja otkriveno je da zapravo boluje od teške kronične bolesti, koja do tada nije bila prepoznata ni dijagnosticirana, potvrdio nam je prof. Bruno Baršić, šef Kriznog stožera KB Dubrava.

>> Pogledajte i ovaj video: Epidemiolog Bernard Kaić o omikron soju koronavirusa u Hrvatskoj