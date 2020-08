U Jaškovu pripremaju štrudle od buče, gljiva, špeka, ali i janjetine

Želite li otkriti tajnu najduže štrudle na svijetu i pritom isprobati 70-ak okusa ove slasne delicije, svakako dođite u Jaškovo – selo štrudle! Dobrodošli ste cijele godine, a pogotovo u Tjednu štrudle koji ove godine traje od 4. do 13 rujna kada će 28 restorana diljem Karlovačke županije pripremati štrudle na Štrudlafestu. Upravo je Jaškovo primjer kako jedna dobro osmišljena priča može postati prepoznatljiv brend jednog mjesta.

– Nismo ni slutili u što će se naša priča razviti kada smo prije pet godina ušli u Guinnessovu knjigu rekorda s najdužom štrudlom na svijetu; pripremili smo čak 1479,30 metara štrudle, atmosfera je tih dana bila nezaboravna. To jedinstvo oko štrudle bilo je nešto najljepše što se dogodilo i taj entuzijazam traje do danas. Imali smo tih dana 50-ak volontera iz čitavog ozaljskog kraja. Kada smo objavili par dana prije rušenja Guinnessa da nam nedostaju domaće jabuke, jer smo pripremali štrudlu na tradicionalan način od jabuka i grožđa, jabuke su nam samo stizale sa svih strana. Potrošili smo tog 5. rujna 2015. za našu najdužu štrudlu na svijetu čak 825 kilograma brašna, 55 litara ulja, 653 kg jabuka, 260 kg grožđa, 50 kg šećera, 10 kg šećera u prahu za posipanje, 10 kg cimeta, 20 kg maslaca, 10 kg soli, 5 kg krušnih mrvica, 10 kg vanilin šećera i čak 480 litara vode. Od restorana Žganjer do obližnjeg Centra za rehabilitaciju na stolove smo nanizali čak 3078 komada štrudli – prisjeća se Lidija Žganjer Gržetić, idejna začetnica čitavog projekta.

Prepoznatljiva priča

Priča o Jaškovu, selu štrudle, postala je prepoznatljiva diljem Hrvatske. Ovdje se na štrudlu dolazi iz Zagreba, Pule, Rijeke, jedna obitelj došla je lani iz Makarske u Jaškovo dan prije zbog Štrudlafesta, a iz Zagreba su im jednom naručili 30 porcija štrudli. – Sve je zapravo spontano počelo. Godinu prije ispekli smo štrudlu dugu 40 metara za 40 godina našeg obiteljskog restorana Žganjer. Izradu štrudli smo kao atrakciju ponudili i gostima iz Njemačke u sklopu studijskog putovanja. Tada je moj otac komentirao da smo toliko štrudli ispekli u životu, da bismo tom količinom mogli okružiti svijet i ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Nitko to u tom trenu nije shvatio ozbiljno, a onda smo se zapitali, zašto ne? I evo kamo nas je sve dovelo – priča nam Lidija Žganjer Gržetić. Već prve 2015. godine u Jaškovu se okupilo između 2500 do 3000 gostiju iz Karlovačke i Zagrebačke županije, broj gostiju na Štrudlafestu svake je godine rastao, pa je lani bilo gotovo 6500 posjetitelja.

– Ove smo godine htjeli organizirati novo obaranje Guinnessova rekorda, ali zbog korone smo to otkazali. No doskočili smo mi i tom problemu, umjesto jednog Štrudlafest traje deset dana, s naglaskom na vikend-događanja.Organiziramo piknike, a gost koji rezervira svoj termin može birati između piknik-košare pod nazivom Štrudlomanija, Štrudloljubav i Karlovačka piknik-košara. Vikendima ćemo imati i likovne radionice u šumarku uz izvor pitke vode pod nazivom Art apetit uz domaće štrudle. Biciklističke rute vodit će Dražen Breitenfeld, koji je i osmislio najslađu biciklističku rutu pod nazivom Štrudla by bike. Cijele godine imamo bicikle za najam, servisnu stanicu i vožnju tom rutom, uz degustacije – priča nam Lidija.

Dodaje da u svemu imaju i podršku Grada Ozlja i gradonačelnice Gordane Lipšinić. Uz nove sadržaje koji putnike privlače u netaknuti dio prirode u Jaškovo, raste i broj okusa štrudli. Uz tradicionalne štrudle od sira, jabuka i grožđa, koje su isprva bile najtraženije, danas imaju pravu eksploziju okusa vezanih uz sva godišnja doba upakiranih u odlične nazive. Primjerice, možete kušati štrudlu od janjetine, šumskog voća, ali i popularnu ‘Jesensku štrudlu s ozaljskog dvora’ koja je punjena bučama, gljivama, špekom i đumbirom. Na ideju su došli istražujući stare kuharice Zrinskih iz 17. stoljeća.

Tu je i ‘Štrudla jaškovskog baruna’ s jabukom, orasima, grožđicama i umakom od vanilije. ‘Slavina jesen’ je štrudla s domaćim sezonskim voćem; puna boja poput akvarela ozaljske slikarice Slave Raškaj, pa ćete, zagrizete li u tu štrudlu, osjetiti vinogradarske breskve, jabuke, grožđe, kruške i šljive. Štrudla ‘Rujan u srcu’ punjena je domaćim svježim sirom, mrkvom, bučom i suncokretovim sjemenkama.

Sagradit će Kuću štrudle

– Jedan gospodin me nazvao i pitao kada ćemo rušiti novi rekord da uzme godišnji. Nekoliko mjeseci nakon rušenja rekorda Karlovčanka Božena Regvart Muić, autorica brojnih kuharica, predala mi je materijal za kuharicu s više od 50 okusa štrudle. Recepte je skupljala po starim kuharicama, a inspirirala ju je priča iz Jaškova. Projekt ćemo realizirati, a naslov će biti ‘1479,38 razloga za štrudlu’. Njezina me gesta oduševila jer je dokaz koliko su ljudi zavoljeli priču o štrudli i prepoznali je kao nešto lijepo i vrijedno. To samo dokazuje da ona ima ogroman turistički potencijal za čitav kraj – dodaje Lidija Ž. Gržetić.

U selo štrudle sve više grupa dolazi na team building kako bi ‘otkrili tajnu najduže štrudle na svijetu’. Osim novog obaranja Guinnessova rekorda, u Jaškovu planiraju napraviti i skulpturu žene koja priprema štrudlu te sagraditi i Kuću štrudle, odnosno urediti staru, drvenu kuću gdje bi se održavale radionice izrade štrudle, puštao filmić o osvajaju Guinnessa, a mogli bi se kupiti i ručno rađeni suveniri na temu štrudle.