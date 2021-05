U Hrvatskoj do 16.30 sati na izbore izašlo 29,18 posto birača

Državno izborno povjerenstvo objavilo je da je do 16:30 u Hrvatskoj na birališta ukupno izašlo 29,18 posto birača.

Dosad je najveća izlaznost u Ličko-senjskoj županiji (44,03 posto), a najmanja u Zagrebačkoj (22,91 posto).

U usporedbi s prvim krugom ovogodišnjih lokalnih izbora, na izbore je izašlo manje birača, odnosno u prvom je krugu do 16.30 sati na izbore izašlo 35.54 posto birača. Ipak, izlaznost je u ovo vrijeme veća nego što je to bilo u isto vrijeme 2017. godine. Tada je do 16.30 sati na izbore izašlo 27.45 birača.

U Zagrebu je, primjerice, danas na izbore izašlo 34,33 posto birača dok je 2017. godine taj postotak bio znatno manji i iznosio 28,99 posto. U Splitu je odaziv birača 32,50 posto, u Puli 31,07 posto, u Rijeci 26,33 posto, a najviša je izlaznost zabilježena u Gospiću (51,05 posto). U Gospiću je na 29 biračkih mjesta glasovala 5.491 osoba.