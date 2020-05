Putnik iz aviona koji je u Zagreb sletio iz Frankfurta: Bila je gužva, neki nisu nosili maske

Bio sam na tom letu 2. svibnja. Meni je dobro, simptoma koronavirusa nemam i ostalo mi je još tri dana u samoizolaciji, rekao je jedan od zabrinutih putnika leta Croatia Airlinesa koji je 2. svibnja doletio iz Frankfurta za Zagreb.

Od ukupno 75 putnika u avionu, prema podacima od utorka, zaraženo je bilo 12 ljudi, a čak devet je radnika tvrtke Đuro Đaković Montaža iz Slavonskog Broda.

- Kažu kako nas je bilo malo više od 70, no meni je izgledalo puno više. Ušao sam u zrakoplov negdje u sredini i vidio kako se ljudi guraju jedni među druge. Svi redovi, do 22., bili su puni. Zadnja tri su, iz meni nepoznatog razloga, ostavili prazna. Kad sam vidio da više nitko ne ulazi, prebacio sam se straga i možda me je to spasilo - kaže za 24sata zabrinuti putnik.

Prisjetio se kako su doslovno svi, osim jednog putnika, imali maske na letu. Taj jedan imao je nešto što je nalikovalo marami i svi su se trudili zaštititi se.

- Nisam primijetio da je netko kašljao ili izgledao bolesno. Hranu nam nisu davali, jedino su dijelili boce s vodom. Tijekom leta su nam dali papire koje smo ispunili. Na njima smo morali napisati naše osobne podatke, gdje ćemo boraviti te broj leta i sjedala. Kad sam čuo da ima zaraženih, nije mi bilo svejedno. Bilo bi fer od vlasti kada bi objavili bar na kojim sjedalima su bili zaraženi ljudi da malo odahnemo ili znamo koliko smo ugroženi - kaže putnik.

Nezadovoljan je smještanjem putnika po zrakoplovu i dodao kako je i ranije imao let drugom kompanijom. Ondje su putnike smještali po jednog na tri sjedala. Razmak je bio puno veći. Tijekom srijede nam se javio još jedan ogorčeni putnik koji se 11. svibnja vratio u Hrvatsku. Putovao je iz Dubaija do Zagreba preko Frankfurta i rekao kako su Hrvati užasno neozbiljni u borbi s epidemijom koronavirusa.

- S obzirom na sve što slušam u medijima o mjerama opreza, dijeljenjem maski i rukavica i sigurnosnom razmaku je laž. Prilikom dolaska na aerodrom u Dubaiju, dužni ste proći kroz termalne skenere koji vam mjere temperaturu. Bez maske i rukavica ne možete ući na aerodrom i dužni ste ih nositi tokom cijelog leta. Emirates smješta putnike na način da je minimalno jedno sjedalo razmaka prazno, a ako je moguće i više - ispričao je putnik.

Prilikom slijetanja u Frankfurt, sve navedene mjere su prestale. Granična kontrola, ljudi na rengenu, kontroli i zaposlenici aerodroma ne nose ni maske ni rukavice. Hrvati is svih krajeva svijeta okupljaju se na jednom mjestu i čekaju let. Svjedok kaže kako ležerni vrijeme krate pričama i ispijajući pivo. Nitko ne nosi masku i rukavice.

- U zrakoplov je ušlo ljudi točno koliko ih može stati, a neki ne nose maske. Ljudi stoje jedni na drugima prilikom izlaska iz aviona, ali kad smo ušli u autobus da nas vozi do terminala, rade sigurnosni razmak što je užasno smiješno. Nitko ne dijeli maske i rukavice niti na letu niti na aerodromu. Osoblje aerodroma u Zagrebu, uključujući carinu, ne nosi maske - kaže putnik.

Zbog sigurnosti svoje obitelji povukao se u samoizolaciju te već dva dana nema nikakvih kontakata s drugim ljudima.