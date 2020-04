Prodor u splitski KBC, Beroš: Pozitivno pet djelatnika, a u izolaciji je devetero pacijenata

Hrvatskoj je 8 novih slučajeva zaraze, što je ukupno 2047 oboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj. Od ponedjeljka je krenulo popuštanje mjera u Hrvatskoj, no iz Stožera i dalje apeliraju na građane da budu odgovorni.

21.35 - Varaždinska županija je danas počela s isplatom bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti za prvih 283 obrtnika, a istovremeno je uputila javni poziv varaždinskim obrtnicima da se od danas prijave za dodjelu izravnih pomoći koja će im biti isplaćena u roku od tjedan dana. Obrtima koji su morali zatvoriti svoje obrte uslijed pandemije kororavirusa na temelju odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, za ožujak i travanj isplaćuje se 3000 kuna ako imaju do 10 zaposlenih, odnosno 5000 kuna za one s 10 i više zaposlenih.

- Naši resursi i izvorni proračun su minimalni, ali smo u ovoj krizi odlučili pomoći obrtnicima koji su najugroženiji putem dva programa, a to su direktne pomoći te kreditne linije uz 70 posto garancije. Za direktne pomoći smo osnovali Fond solidarnosti u koji se primarno uplaćuju odricanja od plaća svih 150 zaposlenika Županije i dužnosnika te još 50 zaposlenih u vezanim ustanovama i tvrtkama. Interes je jako velik. Primili smo 628 zahtjeva, od kojih su odobrena 283 zahtjeva obrtnika koji su ispunjavali uvjete, a još 60-ak je u obradi i očekujemo da će biti odobreni - kaže župan Radimir Čačić.

20:05 - Virus je ušao u splitski KBC, a Beroš je rekao kako je upoznat sa zarazom na plućnom odjelu.

- Pet djelatnika je pozitivno, s blažom kliničkom slikom kod nekih od njih. Prema njima je izvršeno epidemiološko postupanje i isto tako, devetero bolesnika s kojima su te sestre bile u kontaktu su u izolaciji. Testirani su i negativni, rekao je Beroš.

Dodao je i da je u tijeku daljnje epidemiološko postupanje.

18:50 - Stožer civilne zaštite 28. travnja donio je Odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Od dana ukidanja , propusnica je potrebna samo za odlazak na područje druge županije. Odluku možete vidjeti na poveznici.

16:25 - Desetak štićenika splitskog Doma za starije i nemoćne osobe iz smještajne jedinice u Vukovarskoj ulici, gdje se bila proširila zaraza koronavirusa, dosad je otpušteno iz bolnice te su vraćeni u dom.

Povjerenica doma Helena Bandalović izjavila je u utorak Hini kako je slijedom epidemioloških preporuka ravnatelj doma Ivan Škaričić 14 dana bio u samoizolaciji, nakon čega je testiran i s obzirom da je bio negativan vratio se na posao krajem prošlog tjedna.

Istaknula je kako je stanje u domu stabilizirano, tamo je trenutno oko 130 štićenika, a brojka se dinamički mijenja s obzirom da se iz bolnice vraćaju izliječeni korisnici. Takvih je tri do pet dnevno, dodala je.

16:20 - Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na izvanrednoj e-sjednici donijela je odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava županije kojima se devet milijuna kuna preusmjerava u borbu protiv koronavirusa.

"Odlukom se utvrđuju mjere kojima županija ograničava korištenje svih izvora financiranja proračunskim korisnicima i obveznicima kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u proračunu te se predlaže poduzimanje mjera za smanjenje rashoda“, priopćeno je sa sjednice Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

Novac će se, kako se obrazlaže, usmjeriti prvenstveno za pomoć ustanovama u zdravstvu i potporu i pomoć gospodarskom oporavku.

VIDEO Prof. dr. sc. Nenad Ban savjetuje čega bi se građani trebali držati i nakon opuštanja mjera

14:15 - U Hrvatskoj je 8 novih slučajeva zaraze, što je ukupno 2047 oboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj, objavio je Nacionalni stožer. Više pročitajte OVDJE.

13:28 - U Krapinsko-zagorskoj županiji nema novooboljelih, no jedna pacijentica nažalost je preminula. Načelnik Stožera Anđelko Ferek-Jambrek dodao je da je u protekla 24 sata stiglo 35 nalaza, od kojih ni jedan nije pozitivan. Više pročitajte OVDJE.

12:57 - Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji nema novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite. Od trideset i dva pacijenta s područja Sisačko-moslavačke županije, ozdravila je još jedna pacijentica, što znači kako je ukupno osamnaest ozdravljenih pacijenata te četrnaest pozitivnih pacijenata. U izolacijskoj jedinici Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak nalaze se dva pacijenta, a ostali su na kućnom liječenju.

12:45 - Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva u KBC-u Split preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus. Obje osobe su uz nekoliko teških kroničnih bolesti bile pozitivne i na COVID infekciju. Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 167 obrađenih testova sa područja Splitsko dalmatinske županije 3 su novooboljele osobe zaražene koronavirusom i to iz Splita 2 i Solina 1. Opširnije pročitajte OVDJE.

12:28 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata nema pozitivnih osoba te tako ukupan broj oboljelih osoba i dalje iznosi ukupno 39. U najistočnijoj hrvatskoj županiji ovo je 14 dan bez novih oboljelih. Trenutno u županiji nema hospitaliziranih osoba zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata 1 je osoba izliječena iz Vinkovaca tako da je ukupan broj izliječenih na području županije narastao na 11.

- U protekla 24 sata testirano je 47 osoba na području Vukovarsko – srijemske županije dok se u samoizolaciji nalazi 270 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana nisu zaprimljene prijave o kršenju samoizolacije. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 10 zdravstvenih radnika, a od toga 2 liječnika, 4 medicinskih sestara/tehničara, 3 druga zdravstvena i 1 nezdravstveni radnik. Zdravstvenih radnika u samoizolaciji nema, rečeno je na konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije.

Ravnateljica županijskog HZJZ Kata Krešić kazala je kako na području županije vlada povoljna epidemiološka situacija te da je ona rezultat zajedničkih napora svih građana kao i sudjelovanja svakog pojedinog stanovnika županija u borbi koja protiv korona virusa traje skoro 2 mjeseca.

-Ipak, ovo nas ne smije uljuljati jer ovo popuštanje mjera predstavlja i određeni rizik. Kada smo bilježili rast oboljelih naša pažnja bila je na oblicima ponašanja, a ona sada sa dobrim vijestima popušta što je za očekivati. Moramo mijenjati životne navike na što nas tjera virus. Ne trebamo živjeti u strahu ali moramo neke naše navike mijenjati kao što su držanje fizičkog razmaka, osobne higijene, dezinfekcije ruku i izbjegavanja bliskih kontakata, rekla je Krešić.

Istaknula je kako je nošenje maski u trgovinama, javnom prijevozu i na svim mjestima gdje ima veći broj ljudi preporučljivo.

12:23 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji deseti dan nema novozaraženih, odnosno među 71 uzorkom poslanim na analizu u ponedjeljak nije zabilježen nijedan novi slučaj. Također, izliječeno je još 11 osoba te ih je ukupno 52.

Među poslanim uzorcima u ponedjeljak bili su i oni djelatnika timova u smjenama koji se trebaju vratiti na posao u Domu za starije Domus Christi iz Dubrovnika, Domu za starije i teško bolesne osobe Majka Marija Petković iz Blata te Domu za starije Korčula.

Hospitalizirano je 14 pozitivnih pacijenta, 11 osoba je na Zaraznom odjelu OB Dubrovnik, jedan je intubiran u Jedinici intenzivnog liječenja, a dvoje ih je u sekundarnom objektu odnosno Studentskom domu.

Ukupno je 375 građana u samoizolaciji, a u posljednja 24 sata utvrđena su dva nova slučaja kršenje te mjere. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 24 slučaja kršenja samoizolacije.

Stožer civilne zaštite DNŽ apelira na sugrađane da se i dalje pridržavaju propisanih mjera kako bi zadržali relativno povoljnu epidemiološlu sliku.

12:20 - Preminule su dvije osobe iz Doma za starije i nemoćne u Koprivnici koje su bile zaražene koronavirusom, priopćio je u utorak Županijski stožer civilne zaštite. Broj umrlih, tako, u samo dva dana u toj se županiji popeo na tri. U ponedjeljak rano ujutro, naime, u koprivničkoj bolnici preminula je 82-godišnja žena.Više pročitajte OVDJE.

Video: Krunoslav Capak o popuštanju mjera

12:10 - U Zagrebu jedna novooboljela osoba. Više pročitajte OVDJE.

12:08 - Četrnaesti dan zaredom u Međimurskoj županiji nema novooboljelih od koronavirusa.

- Imamo šest ozdravljenih osoba i dvije osobe na liječenju. Dakle ozdravljenih je 75 posto - rekao je međimurski župan Matija Posavec. U protekla 24 sata obavljeno je 30 testiranja i svi su nalazi negativni na koronavirus.

11:58 - Varaždinska županija ostala je na ukupno 46 oboljelih osoba jer u posljednja 24 sata nije zabilježen novi slučaj zaraze koronavirusom. Ozdravilo je 30 osoba. U protekla 24 sata testirano je 48 osoba, ukupno 1258. Pod mjerom samoizolacije i dalje se nalazi preko 1100 osoba. Policija je zabilježila četiri slučaja kršenja mjere samoizolacije i 30 slučaja kretanja bez potrebne propusnice.

11:32 - "Unatoč popuštanju mjera, nije vrijeme za opuštanje. Danas imamo jednu novooboljelu osobu koja nije bila u samoizolaciji, što čini ukupno 117 oboljelih na području Osječko - baranjske županije. Izliječeno je 67 osoba, priopćili su iz Stožera.

11:26 - Ni u Primorsko-goranskoj županiji nema novooboljelih.

"U Primorsko-goranskoj županiji niti u posljednja 24 sata, sedmi dan za redom, nema novooboljelih od korona virusa. Još uvijek imamo 35 oboljelih te isto toliko osoba koje su ozdravile. U prvom smo tjednu popuštanja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite kojima se postepeno normalizira javni prijevoz, produljuje rad trgovina prehrambenim artiklima, dozvoljava rad prodavaonicama tekstila, bijele tehnike, namještaja, drogerijskog asortimana kao i dijelu obrtnika", priopćili su iz županije.

11:05 - Deseti je dan za redom da u Ličko-senjskoj županiji nema novooboljelih osoba, od 22 oboljele osobe samo je jedna na bolničkom liječenju, a tri su osobe i službeno proglašene zdravima, priopćeno je u utorak iz županijskog Stožera Civilne zaštite.

Pod aktivnim nadzorom i samoizolacijom je 136 osoba, a u protekla 24 sata policija je utvrdila jedno kršenje te izrečene mjere.

Utvrđeno je i jedno kršenje Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez propusnice.

11:00 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do utorka, 28.04.2020. do 11:00 sati evidentirano je 129 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer, radi se o jednoj osobi više, a 3 osobe više su izliječene. Do sada je ukupno izliječeno 50 osoba, a tri su preminule.

10:58 - U Požeško-slavonskoj županiji danas je 28. dan bez novooboljelih od koronavirusa. U samoizolaciji se trenutno nalazi 262 osobe, 33 uzorka su poslana na analizu, a ukupno je testirano 346 osoba. Iz županijskog Stožera civilne zaštite podsjećaju kako u ovoj županiji od 22. travnja nema niti jedne zaražene osobe.

10:21 - Karlovačka županija bez novooboljelih; trenutno je 31 oboljela osoba i 11 ih je ozdravilo.

10:19 - Unutar 24 sata ispitano je 25 uzoraka brisa i svi su negativni na koronavirus (COVID-19). Trenutno je na ispitivanju 9 uzoraka brisa zbog sumnje na koronavirus, priopćili su iz Istarske županije.

10:16 - Na području Zadarske županije ni jutros nema novoozaraženih osoba pa je ukupan broj zaraženih koronavirusom od početka epidemije i dalje 85. S današnjim danom izliječeno je 39 od kojih najviše s području Grada Zadra, priopćili su iz Stožera .

U Općoj bolnici u Zadru na COVID odjelu nalazi se 5 osoba , a u bolnici u Biogradu na liječenju je troje lakših pacijenta . Nitko nije na respiratoru.

10:06 - U Zagrebu rade tri COVID-19 ambulante za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa i to svaki dan od 8 do 20,00 sati.



Riječ je o ambulantama na sljedećim lokacijama:



Dom zdravlja Zagreb-Centar

Av. V. Holjevca 22, Tel: 01/6598 464 i 01/6598 463



Dom zdravlja Zagreb - Istok

Grižanska 4, tel: 01/2960 – 418



Dom zdravlja Zagreb – Zapad

Prilaz baruna Filipovića 11, tel.: 091/ 3876 591



U navedenim ordinacijama vrši se trijaža, savjetovanje, po potrebi i pregled, te uzimanje uzoraka za testiranje na COVID -19 po uputi izabranog liječnika ili epidemiologa, uz prethodnu telefonsku najavu.

9:55 - Trinaesti dan zaredom na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema novozaraženih osoba COVIDOM 19.

Jučer je u bjelovarskoj Općoj bolnici testirano 20 osoba i za njih 18 stigli su nalazi i svih 18 su negativni, dok se za 2 osobe nalazi još očekuju. Također, još jedna osoba je ozdravila tako da je s današnjim danom na području Bjelovarsko-bilogorske županije troje zaraženih. Broj osoba u samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije trenutno je 337, a u posljednja 24 sata nije bilo kršenja mjera samoizolacije. Policijski djelatnici do sada su izvršili provjeru mjera samoizolacije 3111 puta.

Bjelovarsko-bilogorska županija i dalje je na dnu ljestvice hrvatskih županija po broju zaraženih koronavirusom, a pridržavanjem svih propisanih mjera učinimo da tako ostane i dalje.

„Prvog dijela mjera i svega propisanog smo se jako dobro držali i postigli smo dobre rezultate. Svima nam je jasno da je do popuštanja mjera došlo zato što život mora krenuti dalje i da se naše gospodarstvo koliko toliko održi. To ne znači da je virus nestao. Svi zajedno moramo se držati svih mjera pa ćemo možda moći zadržati takvu dobru situaciju. Apeliramo na sve građane koji su do sada sve tako dobro radili da tako nastave i dalje“, kaže dr. Vesna Grgić, epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo BBŽ, priopćili su iz BBŽ-a.

9:53 - Na području Šibensko - kninske županije nema novooboljelih od zarazne bolesti COVID-19, tako da je broj zaraženih osoba i dalje 86, a oporavilo se 38 osoba.



Od ukupnog broja oboljelih 28 osoba je s područja Općine Murter-Kornati, od kojih je ozdravilo 18 osoba. Tri osobe s područja Općine Tisno i sve su ozdravile. Pet s područja Grada Vodica od kojih su 3 ozdravile. S područja Grada Šibenika oboljelo je 11 osoba od kojih je 5 ozdravilo. Osam osoba s područja Grada Drniša od kojih je 5 ozdravilo. Dvije osobe s područja Grada Skradina od kojih je jedna ozdravila. S područja Grada Knina oboljelo je 16 osoba, a tri su ozdravile. Na području Općine Promina 4 osobe su oboljele od kojih su dvije s prebivalištem i izloženošću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pet je osoba oboljelo s područja Općine Biskupija i po jedna osoba s područja općina Kijevo, Primošten, Ervenik i Ružić.



Od početka epidemije do danas na Odjelu infektologije šibenske bolnice bilo je na liječenju 28 pacijenata. Trenutno je na Odjelu infektologije hospitalizirano 3 pacijenata od kojih je jedan i dalje na respiratoru. Dva pacijenta iz šibenske bolnice se i dalje nalaze na respiratoru u KBC Split. U šibenskoj bolnici imali smo jedan smrtni slučaj od COVID-19, pacijent star 91 godinu s Murtera, kronični bolesnik. Do danas je u Šibensko-kninskoj županiji uzeto 1298 uzoraka.

9:30 - Danas je dvanaesti dan zaredom kako na području Brodsko-posavske županije nema novooboljelih osoba od COVID-a 19. Iz županijskog Stožera civilne zaštite potvrđeno je i kako su još dvije osobe izliječene. Sve žurne službe i druge institucije u sastavu stožera provode svoje redovne aktivnosti sukladno novim propisanim mjerama i odlukama Nacionalnog stožera CZ.

S obzirom da su od jučer na snazi odluke Nacionalnog stožera o popuštanju pojedinih mjera suzbijanja koronavirusa, iz Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije uputilik su još jedan poziv i apel poslodavcima, trgovcima, organizatorima sportskih i kulturnih događanja, prodavačima na tržnicama, ugostiteljima i svim stanovnicima županije da se pridržavaju propisanih odluka, mjera i preporuka.

9:00 - Virovitičko-podravska županija danas nema novooboljelih. "Već sedmi dan zaredom, na području Virovitičko-podravske županije, nema novooboljelih, odnosno pozitivnih na korona virus. U posljednja 24 sata, testirane su tri osobe. Njihovi rezultati bili su negativni. I nadalje na našem području imamo šestero zaraženih od korona virusa, od kojih dvije osobe imaju klinički slabe simptome bolesti COVID 19, ostalih četvero ih nemaju. Od početka trajanja korona virusa, na području VPŽ jedna osoba se oporavila i ozdravila od bolesti COVID 19. Na području Virovitičko-podravske županije, ukupno je testirano 455 osoba. Osim toga, djelatnici policije, obišli su adrese 45 osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije. Jedna od njih nije bila kod kuće kršeći mjeru. #ostanidoma", priopćili su iz Stožera.

8:57 - Pamučne zaštitne maske živahnih boja i uzoraka izrađuju volonterke udruge "Jak kao Jakov" iz Karlovca pokušavajući u vrijeme koronavirusa prikupiti novac za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

Volonterke izrađuju pamučne, dvoslojne maske za odrasle i djecu, koje su višekratne i perive na visokim temperaturama. Trenutno imaju zalihu od 400 maski koje se mogu naručiti, a više detalja o tome može se pronaći na facebook stranici udruge.

"Dosad smo prodajom maskica uspjeli prikupiti 22.000 kuna i time financijski pomogli 11-ero djece koja su na liječenju, a trenutno na listi čekanja za pomoć imamo još petero djece", kaže predsjednica udruge Ivančica Rubido.

Prikupljeni novac roditelji koriste za potrebe djece dok su na liječenju, poput plaćanja smještaja u Zagrebu budući da nemaju svi mogućnost besplatnog smještaja. Pomoć im dobro dođe jer je puno problema, a neki su roditelji u trenutnoj situaciji ostali bez posla, kaže Rubido. Predsjednica udruge stiče kako je minimalna donacija 20 kuna, ali svatko može donirati koliko hoće. Naručene maske izvan Karlovca šalju poštom.

U šivanju maski sudjeluje petnaestak volonterki, a priskočili su im u pomoć nastavnici iz karlovačkih osnovnih škola Švarča i Rečica. "Mi najčešće izrađujemo suvenire, ali kako smo morale odustati od uskršnje akcije i nismo mogle prikupiti sredstva, došle smo na ideju da počnemo šivati maske. Nije bilo jednostavno jer smo morale kupiti sav materijal, ali smo uspjele", govori Rubido.

7:45 - "Ako do 11. svibnja ne budemo imali preduvjete, onda škole neće biti. Zaključak je Vlade da se čeka epidemiološki okvir, onda ćemo napraviti sastanak sa svim ravnateljima. Moramo ići korak po korak", kazao je Marko Košiček glavni savjetnik ministrice obrazovanja u emisiji u Mreži Prvog.

Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić kazao je da je anketa koja je provedena po zagrebačkim školama samo informativna.

Video: ZET-ov prijevoz ponovno je uspostavljen

"Vlada nije donijela odluku da se 11. svibnja vraćamo u školu. Nitko nije donio odluku da se škola otvara 11. svibnja. Moramo vidjeti preduvjete. Neće se vraćati svi učenici, samo nižih razreda, ali ni oni svi neće dolaziti. Bit će manji broj učenika", dodao je Košiček.

7:23 - Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je u emisiji Otvoreno rekao da je jedna od ključnih elemenata širenja ove bolesti socijalni kontakt.



- I nažalost nemamo moderna sredstva kojima bi se mogli boriti protiv ove bolesti nego se moramo boriti mjerama karantene i distanciranja iz 19. stoljeća. Nažalost drugih načina nema. Mislim da je moguće organizirati se i pridržavati mjera. Na svakom javnom vozilu su upute kako se treba ponašati. Očekujemo od građana da se pridržavaju mjera. Jedna od ključnih mjera za otvaranje gospodarstva je bio javni prijevoz, kako bi ljudi mogli na posao. I mi smo je odlučili dopustiti pod ovim strogim epidemiološkim okvirom. Očekujemo od građana da će razumijeti tu mjeru i da će je provoditi - rekao je.

7:10 - Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović istaknuo je kako je u oko 1100 inspekcija civilne zaštite u ponedjeljak, na prvi dan prve faze popuštanja mjera zaštite protiv širenja COVID -19, utvrđeno tek "nešto sitno nepravilnosti".

"Uglavnom sve prolazi onako kako je i predviđeno i na neki način preporučeno. Inspekcije civilne zaštite su danas do 17 sati obavile više od tisuću sto inspekcija i ukoliko je bilo, a bilo je nešto sitno nepravilnosti, one su to otklonile", izjavio je Božinović u ponedjeljak za Dnevnik Nove TV.

Uglavnom je, kazao je, bila riječ o nepridržavanju nekih higijensko-epidemioloških mjera, neodržavanju pravilne fizičke distance između klijenata, "ali ponavljam, ništa strašno i ništa što se, siguran sam, neće popraviti u danima koji slijede".

Pohvalio je građane da su već na prvi dan prve faze popuštanja mjera, kao i kroz cijelu prvu fazu, pokazali visok stupanj razumijevanja, svjesnosti i savjesnosti u pridržavanju mjera, "koje su zapravo za njihovo dobro, za dobro svih hrvatskih građana".

7:00 - Predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka-Petešić poručio je u ponedjeljak da popuštanje mjera zaštite u epidemiji koronavirusa ne znači povratak u normalu, i dalje su na snazi mjere fizičke distance i smanjenje društvenih kontakata, uz pojačanu higijenu.

Ocjenjujući prvi dan popuštanja mjera, Frka-Petešić kaže kako se uglavnom vidi da se građani odgovorno ponašaju.

Ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić potvrdila je da u Hrvatskoj razmišljaju o liječenju krvnom plazmom ozdravljenih osoba, koja sadrži antitijela koja je njihov organizam razvio boreći se protiv virusa.