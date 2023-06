'Naš kolega nije zaslužio ovakav odnos': On je jako potresen, stalno pita za djecu koju je pregazio...

Kako bi dali podršku svojem 62-godišnjem kolegi vozaču Hitne pomoći koji je nedavno priveden na sud u lisicama kao najteži kriminalac nakon što je tijekom intervencije na Bundeku vozilom pregazio troje maloljetnika, djelatnici Hitne organiziraju prosvjed u četvrtak 29. lipnja u 12 sati ispred Remetinca, u kojem je njihov kolega smješten na 30 dana pritvora zbog slučaja Bundek. Podsjetimo, tijekom intervencije pružanja pomoći alkoholiziranom maloljetniku, vozač Hitne pomoći vozilom je pregazio troje maloljetnika, za koje tvrdi da ih u mraku nije vidio te da su bili odjeveni u tamnu odjeću. Prosvjed organizira udruga "Hitna uživo 194", a iz Sindikata poručuju da su razočarani odnosom policije i pravosuđa jer njihov kolega ovakav "tretman" policije, nakon što je cijeli radni vijek u Hitnoj pomoći spašavao ljudske živote, nije zaslužio. Tim prije što još nije utvrđena njegova odgovornost u ovom slučaju jer su djeca koja su bila na Bundeku kasnije rekla da su maloljetnici snimali neki izazov oko vozila dok vozač nije došao, a pritom i ležali na podu.

– On je jako potresen, stalno pita za djecu koju je pregazio, posebno za mladića i svima je nama najvažnije da oni budu dobro. Nitko ne bježi od odgovornosti, svakome se može dogoditi neka nepredvidiva situacija, no mi tvrdimo da naš kolega nije zaslužio ovakav odnos; pa u lisicama se na sud privode najteži kriminalci i njima se određuje istražni zatvor zbog mogućeg ponavljanja kaznenog djela ili utjecaja na svjedoke. A što bi od toga naš kolega mogao napraviti? Postojala je i mogućnost da se kolegu stavi u mirovanje dok se slučaj ne rasvijetli, no sud je odabrao baš tu opciju i time smo razočarani. Uz to, do danas nigdje nismo vidjeli službeno priopćenje policije o tome što se na Bundeku dogodilo, iako je policija bila i provela istragu. Zato smo o svemu uputili dopis i premijeru Andreju Plenkoviću, od kojeg tražimo očitovanje o događaju, ali i o tome zašto je DORH donio odluku o pritvoru i zašto se o svemu nije oglasilo Ravnateljstvo policije – kazao nam je Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata Hitne medicine. Kaže da djelatnika u Hitnoj ionako ima sve manje te da će se nakon ovakvog događaja i odnosa prema njima još manje ljudi odlučiti biti dio timova Hitne pomoći. Šota javno pita zašto ne odgovaraju i oni koji okupljanje maloljetnika na Bundeku nisu prijavili, nije bilo dežurnog liječnika, a alkohol im se očito slobodno točio jer su oni pozvani da pomognu maloljetniku koji je imao čak 2,7 promila alkohola u krvi.

– Djelatnici Hitne nemaju zaštitu zakona i zato tražimo da se što prije donese zakon o hitnoj pomoći usklađen sa Zakonom o cestovnom prometu, a tražimo i hitnu smjenu ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grba-Bujević, koja se očito bavi samo svojim saborskim mandatom i koja se nikakvim priopćenjem vezano uz ovaj slučaj nije oglasila. Barem da u ime zavoda da podršku kolegi dok traje postupak utvrđivanja njegove odgovornosti. Zbog loše organizacije Hitne pomoći, što je i njezina odgovornost, postoje problemi na terenu i to nitko ne rješava – dodao je Danijel Šota.