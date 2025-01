U gradu s milijunima stanovnika zavladala je jeziva tišina, ulice zjape prazne: 'Nitko ne izlazi iz kuće, svi se boje'

Dijelovi Chicaga danas poprimaju drukčiju sliku nego prijašnjih godina, posebice sada nakon inauguracije novo izabranog predsjednika Donalda Trumpa . Primjer koji to najbolje ilustrira jest četvrt Little Village, poznata hispanska enklava na južnom dijelu grada, gdje se nekada živahne ulice sada doimaju sablasno pustima. Prema svjedočanstvima lokalnog stanovništva, sve je manje ljudi spremno izići iz svojih domova zbog racija koje provodi ICE (Služba za imigraciju i carinu), od kojih su neke već pogodile ovo područje.

Početna faza ove represivne politike navodno je usmjerena na hvatanje kriminalaca među migrantima, no mnogi strahuju da bi mogli postati žrtve tzv. 'kolateralnog uhićenja', piše SkyNews. Bilo da posjeduju valjanu dokumentaciju ili ne, migranti su sve skloniji ostajanju u zatvorenim prostorima. Jedan od stanovnika, Steve, podijelio je priču o svojoj majci, koja je prije mnogo godina ilegalno prešla granicu iz Meksika u potrazi za boljim životom. "Došla je ovamo kako bi nama osigurala bolju budućnost, obrazovanje i sigurnost. No sada je strahovito zabrinuta i boji se izići na ulicu jer ne zna hoće li se vratiti kući ili će je vlasti privesti i deportirati", kazao je Steve.

Novinari iz SkyNews-a posjetili su jedan od lokalnih skloništa i centara za podršku migrantima, gdje su na ulaznim vratima istaknute jasne upute o postupanju u slučaju da se ICE agenti pojave na pragu. Nekada otvoren i slobodan ulaz sada je osiguran zaključanim vratima, dok je osoblje primorano prilagoditi svakodnevnu rutinu nakon nedavne racije u susjednoj ulici. Njihov dan sada započinje izviđanjem okolnih prometnica u potrazi za vozilima imigracijskih službenika.

U unutrašnjosti centra bionje Olibera, građevinskog radnika iz Venezuele, koji legalno boravi u SAD-u i posjeduje radnu dozvolu. Unatoč tome, priznaje da se boji odlaska na posao, strahujući da bi mogao postati meta uhićenja. "Strah me obuzima svaki put kad izađem iz kuće. Nekada sam bez problema radio do kasnih večernjih sati, no sada ne smijem niti kročiti izvan praga ako nije nužno", kazao je. "Stalno kruže priče o migrantima i boji me se da bi me mogli zgrabiti i deportirati, unatoč mojim papirima. Moja obitelj ovisi o meni. Ne mogu riskirati. Strah je postao dio mog svakodnevnog života", dodao je Oliber.

