U Garešnici se još jednom natječu u pripremi legendarnog narodnog jela

U Garešnici će se 3. lipnja drui puta po redu dogoditi Tripe fest, festival posvećen tradicijskom narodnom jelu filekima. Ovo staro jelo koje vjerojatno porijeklo vuče još od starih Grka, u nas posljednjih koju godinu doživljava neko novo rođenje, pa je u metropoli sve više restorana koji ga nude. No uglavnom jednom tjedno. Restoran Kod Bake u kojem će se ovaj festival dogoditi nude to jelo svakog dana, po tradiciji jer tamo se uglavnom i odlazilo na grah i fileke. I žale se kako nikada ne dobiju traženu količinu sastojaka, poglavito iznutrica, očito je popularnost fileka doista narasla. Kako bilo, fileke, ili tripice, ili volite ili ne volite, neke sredine tu nema, a u Garešnici će se prve lipanjske subote okupiti čak 20 ekipa s 30 i više natjecatelja, ne samo iz Hrvatske, već i iz Mađarske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Foto: Rene Karaman

- Očekujemo da će se natjecati i najstariji natjecatelj do sada, najavio se gospodin u doista poznijoj dobi, ako dođe za njega smo pripremili poseban pehar, kazao je organizator festivala Zdravko Andri. Objasnio je propozicije.- Svaka od ekipa dobit će 2 kg obarenih PIK-ovih fileka, a. Kuhaju kako najbolje znaju na ložištima i drvima koja osiguravamo mi. Kuha se dva i pol sata nakon čega se predaju uzorci koji će biti pod šifrom na ocjenjivanje žiriju. Nagradu zapravo dobivaju svi, majicu, bocu vina i ručak, najbolji pehare, kazao je Andri.

Foto: Rene Karaman

Suci su poznata lica iz narodnog gastro svijeta – Branko Ognjenović, Rene Karaman, Domagoj Jakopović Ribafis, Davor Dretar Drele, Branko Uvodić, Dražen Kocijan Kocka, Vladimir Jurić i Zdravko Andri, doznali smo u Bistrou Vrapčak gdje je festival predstavljen a i gdje se također kuhaju odlični fileki. Primjerice, ugledni naš chef Branko Ognjenović danas je u mirovini, pa se bavi onime što doista voli a to su fileki koje povremenu kuha u jednom zagrebačkom restoranu. Drugi je festival fileka s Andrijem predstavio još jedan legendarni promotor narodnih jela i običaja Branko Uvodić koji je podsjetio kako se nekada radilo o jelu radničke klase na koje se za mali novac odlazilo u tada brojne gostionice.

- Jelo je to koje vole muškarci, ali ih zbog osebujnog mirisa moraju sami i kuhati. No, opet, kada kažeš 'idem na fileke' ne pita te se ništa, pa niti kada ćeš se vratiti kući, podsjećaju organizatori i promotori koji kažu da je ograničenje kod kuhanja fileka na festivalu samo mašta.