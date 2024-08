U centru Zagreba u stanu izbola trojicu muškaraca: 'Izazvao sam ju da me upikne nožem pa me na kraju i ubola'

Narednih mjesec dana u pritvoru će provesti Tonka Č. (42), nakon što je u tri navrata tijekom tri mjeseca nasrnula kuhinjskim nožem na tri različita muškarca i nanijela im sveukupno pet uboda. Pritvor joj je određen nakon tri pokušaja ubojstva, zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga, dva i pol mjeseca je provela u PB Vrapče, gdje je zaprimljena nakon trećeg po redu incidenta, 25. svibnja ove godine, prenosi Jutarnji.hr.

"Ničega se ne sjećam. Znam samo da sam se probudila u Hitnoj, na Vrapču", tvrdila je Tonka, koja je još i 2016. godine bila osuđena za jedan pokušaj ubojstva. Tada je dobila kaznu od dvije godine zatvora, koju je služila u kaznionici u Požegi.

Osumnjičena boluje od psihoorganskog sindroma te ima problema s alkoholom, a zanimljivo je da sva tri muškarca nisu znala njezino ime reći policiji, pa je zadatak pronalaženja počiniteljice samim time bio i teži.

Policija je nakon nekog vremena uspjela razriješiti slučaj te su saznali da je osumnjičena nakon verbalne svađe uzela nož i njime u prsa ubola 53-godišnjaka koji joj je, unatoč krvarenju, uspio oduzeti nož, a zatim i pobjeći kroz prozor, čemu su svjedočili i susjedi, te je hospitaliziran u KB Merkur. Prije toga, policija je intervenirala i 13. travnja, kada se Tonka posvađala s 44-godišnjakom, a kada je on krenuo izlaziti iz stana, ona je krenula za njim s nožem i ubola ga u trbuh.

"Došao sam u taj stan na poziv ženske osobe. Pili smo votku, družili se, bila je i jedna prijateljica s nama. Nju je najednom nešto prebacilo. Bez razloga me ubola. Sjeo sam na krevet pa je ta prijateljica mi stavljala krpu na ranu. Bio sam u stanju šoka", rekao je istražiteljima 44-godišnji muškarac, koji inicijalno nije znao ime, da bi ju tijekom izvida, ipak, nazvao imenom.

Skoro isti događaj u istom stanu proživio je i 39-godišnji muškarac 6. veljače. Njega je osumnjičena ubola dva puta u prsa i jednom u ruku, nakon svađe, prema sumnjama istražitelja, ali i on je uspio pobjeći te su mu utvrđene lakše ozljede.

Prijavu protiv osumnjičene podnio je tek 24. lipnja, kada je policiji opisao kako je došlo do ozljeđivanja. "Posvađali smo se. Izazvao sam ju da me upikne nožem pa me na kraju i ubola", rekao je oštećeni.

Policija je na kraju uspjela prikupiti dovoljno dokaza i svjedoka da zaključi kako je 42-godišnjakinja pokušala ubiti trojicu muškaraca. Tužiteljstvo je protiv nje pokrenulo istragu, a ako bude optužena, prijeti joj višegodišnji zatvor.

