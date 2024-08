U Beču umro multimilijarder Richard Lugner (91), koji se je nedavno oženio 50 godina mlađom ženom

Richard Lugner (91), austrijski multimilijarder, građevinski tajkun i vlasnik bečkog trgovačkog centra Lugner City, međunarodno poznat po tome da već desetljećima na Opernball bečke Državne opere dovodio slavne i bogate svjetske zvijezde, glumice i seksi starlete za basnoslovne novčane iznose, umro je danas u svojoj vili u Beču, javili su danas gotovo svi austrijski mediji.

Među njegovim plaćenim gošćama na bečkom Opernballu bile su, između ostalih, Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian, Gina Lollobrigida…….Posljednja njegova gošća u veljači ove godine bila je Priscilla Presley. Lugner je bio poznat i po svojim političkim ambicijama. Prije nekoliko godina kandidirao se je na izborima za austrijskog predsjednika, ali nije prošao. Kako navodi austrijska televizija ORF, koja je danas promijenila svoj večernji program i posvetila ga životu i radu preminule austrijske legende i “vječnog romantičara”, Lugner je nedavno bio na operaciji srca, nakon koje se više nije oporavio.

Domaći mediji pišu kako više nema njihovog “society - lava”, kojeg su jedni smatrali uspješnim biznismenom i sjajnim marketing strategom, koji je znalački koristio pojavljivanje u međunarodnoj javnosti za promociju sebe i svog bečkog trgovačkog centra Lugner City, a posredo i grada Beča, dok su ga drugi nazivali “ veseljakom i zabavljačem naroda” zbog njegovog neobično burnog privatnog života i hrpe žena oko njega.

Šok Austrijanaca tim je veći jer se je Lugner nedavno vjenčao po šesti put (1. lipnja), u bečkoj Gradskoj vijećnici s čak 50 godina mlađom Simonom Reiländer (42), sada Lugner, što je izazvalo veliku pozornost ne samo u Austriji nego i daleko izvan njenih granica. I hrvatski mediji pisali su o tome.



Lugner, oko kojeg su se uglavnom okupljale mlađe žene, koje je zvao svojim „životinjicama“ i davao im nadimke iz životinjskog svijeta, u srpnju 2021. godine je objavio kako je u vezi sa „Bienchen“ (pčelica) Simone Reiländer (42). Zaručili su se u listopadu te iste godine. Dva mjeseca kasnije posvađali su se i raskinuli su zaruke. U međuvremenu se pomirili pa je vjenčanje održano 1. lipnja ove godine.

Crkveno vjenčanje planirali su u listopadu ove godine u bečkoj katedrali sv. Stjepana, za Lugnerov 92. rođendan. Rođen je u Beču 11. listopada 1932. godine, ističu mediji. To će biti moje šesto i posljednje vjenčanje“, rekao je tada danas u Beču preminuli austrijski građevinski tajkun i vlasnik bečke robne kuće „Lugner City“. Lugner ima četvero djece, iz više brakova. U braku je bio šest puta, kao i u brojnim vezama uglavnom s mlađim ženama.

Predzadnji brak mu je bio s Nijemicom Cathy (34) Schmitz. Bivša Playboyeva zečica je od Lugnera bila mlađa 57 godina, a u braku su bili od rujna 2014. godine. Rastali su se u studenom 2016. O njoj nije rado govorio. Za list “Kurier” je u travnju ove godine rekao: “Cathy je bila moj najveći flop”.

Lugnerova treća žena, Susanne Dietrich umrla je nakon estetske operacije nosa sa samo 34 godine, a jedan se brak raspao jer je njegova žena otišla s drugim muškarcem. S Christine Gmeiner, Lugner je bio u braku od 1961. do 1978. i imaju zajedno dva sina Alexandera (61) i Andreasa (58). Od 1979. do 1983. bio je s Corneliom Laufersweiler. Svaki dan joj je u ured slao veliki buket cvijeća. Taj brak, prema Lugneru, „ baš i nije bio sretan“. S Christine Lugner, bio je u braku od 1991. do 2007. i imaju kćer Jacky koja danas ima 30 godina, a koja se je udala u lipnju ove godine, svega nekoliko dana nakon svog oca. Zbog toga je, kako je izjavio Lugner uoči svog vjenčanja, došlo i do obiteljske svađe.

Za Lugnera se je je pročulo u Austriji i šire 1975. godine, kada mu je tadašnji kralj Saudijske Arabije Faisal ibn Abad al - Aziza dao narudžbu za gradnju džamije u Beču, što je bila prva takova građevina u Austriji. Austrijski mediji poslijepodne prenose prve reakcije Austrijanaca, nakon što su čuli vijest o smrti Richarda Lugnera. vde kako je “bio legenda”, "dobra duša" i “vječni romantičar”.