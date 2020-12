U Austriji na snazi treći lockdown. Nikad rigoroznije mjere trajat će do 18. siječnja

U Austriji je u ponoć s Božića na Štefanje na snagu stupio treći lockdown s rigoroznim mjerama zaštite od širenja koronavirusa, koji će trajati do 18. siječnja 2021. godine. Ponovno „zaključane“ Austrijance dočekao je u petak i podatak o gotovo 1.500 novozaraženih u proteklih 24 sata, točnije 1.429 i još 60 umrlih.

Najviše novozaraženih je u Donjoj Austriji (334) i Beču (301). Naravno, uz znatno manji broj testiranih, jer su božićni blagdani. Slijede pokrajine Gornja Austrija (233), Salzburg (178), Štajerska (116), Tirol (91), Vorarlberg (65), Koruška (59) i Gradišće (52).

Do sada je u Austriji zabilježeno ukupno 350.484 Covid-19 oboljelih, 320.753 ozdravljenih i 5.843 umrlih. Od ukupnog broja oboljelih trenutačno je u proteklih 24 sata u austrijskim bolnicama hospitalizirano 2.455 osoba, uključujući 431 u intenzivnoj njezi. Prema podacima od petka to je 422 novozaražene osobe i 21 hospitalizirana manje nego dan prije, ali i 22 više u intenzivnoj njezi, što nije baš dobro.

Stupanjem na snagu trećeg lockdowna, od danas je na snazi i cjelodnevni „non-stop“ policijski sat i izlazak na ulicu austrijskim je građanima dozvoljen samo u opravdanim i strogo propisanim slučajevima: odlazak na posao, u kupovinu živežnih namirnica, pružanja pomoći drugim osobama, odlazak liječniku te odlazak u šetnju ili na individualne sportske aktivnosti na otvorenom zbog fizičkog i psihičkog zdravlja.

Znatno je ograničen i broj dozvoljenih kontakata, pa je jednom domaćinstvu omogućen susret sa samo jednom osobom iz drugog domaćinstva. Ta odredba vrijedi i za doček Nove godine, pa Austrijanci svoje domove neće moći napuštati bez opravdanih i prethodno navedenih razloga. Zbog novog „tvrdog“ lockdowna zatvorene su i sve trgovine, osim prehrambenih, drogerija, pekara, mesnica i sl., te trafika, ljekarni, pošti, banaka i benzinskih postaja. Otvorenima ostaju i servisi za popravak automobila i bicikla, dakle samo uslužne djelatnosti gdje se ne dolazi u bliski kontakt s ljudima.

Zatvorenima do 18. siječnja ostaju i restorani i hoteli te kulturne i sportske ustanove i objekti. Uz sve navedene mjere moraju se poštivati i one osnovne, držanje fizičkog razmaka od metra i nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima i javnom prijevozu. Od 19. prosinca na snazi je i strogi režim ulaska putnika u Austriju, koji predviđa obveznu desetodnevnu samoizolaciju, koja se može prekinuti tek nakon pet dana karantene negativnim PCR korona testom.

Treće „zaključavanje“ Austrije trajat će do 18. siječnja za one koji će prethodno otići na dobrovoljno brzo, antigen testiranje, najavljeno od 15. do 17. siječnja, dok će oni koji to ne učine, morati ostati „zaključani“ još tjedan dana dulje.

Iz svega iznesenog, Austrijanci u Novu godinu ulaze s velikim izazovima. Toga je, između ostalih, svjestan i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen koji je za Božić poručio svojim zemljacima: „Glavu gore i ne budite zdvojni“, jer cijepljenje počinje i svjetlo na kraju tunela već se nadzire.