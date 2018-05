U 97.000 boca natočeno je dvanaest različitih vina

U podrumu, pet metara ispod zemlje, stvaraju vinsku priču

Od najboljih ručno ubranih grozdova Armanovi – za sada bez potpore iz fondova EU – prave nagrađivana vina pa je njihova malvazija, primjerice, 2009. godine bila proglašena najboljim uvoznim vinima u Italiji. U podrumu, pet metara ispod površine zemlje, otac i sin Arman uz pomoć najsuvremenije enološke tehnologije stvaraju obiteljsku vinsku priču. Iako im je drago kada dobiju priznanje, Oliver kaže da baš i nemaju odveć vremena za sudjelovanje na takvim natjecanjima. No zato on uvijek nađe vremena da skokne do obližnje Italije po – traktor. Trenutačno ih ima četiri.

– Vajka je i ka mali u garaži nešta sklapa pa i danas nikad novo auto ne kupuje – govori Adriana Arman.